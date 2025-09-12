消費者庁は12日、ウェブサイトで不当な価格表示をしたとして大手通信販売業の「ジャパネットたかた」に対し、景品表示法に基づく措置命令を出しました。

ジャパネットたかたは「有利誤認には該当せず、法的な手続きの場で正当性を主張することも含め、適切に対応する」としています。

消費者庁や公正取引委員会によりますと、ジャパネットたかたは去年10月から11月にかけ、正月用のおせち料理について、「ジャパネット通常価格 2万9980円」をキャンペーン期間に限り「1万円値引き」と、通常より安いかのようにウェブサイトに表示。

この通常価格は、キャンペーン終了後の仮定の販売価格として設定していました。

これについて、消費者庁は「キャンペーン終了後に2万9980円で販売するための、合理的かつ確実に実施される販売計画はなかった」として、将来の販売価格として十分な根拠のあるものとは認められないと判断したということです。

消費者庁は2020年に「将来の販売価格を比較対照価格とする二重価格表示に対する執行方針」を、策定後、今回が初めての措置命令で、

▼一般消費者への周知

▼再発防止策の策定

▼今後 同様の表示を行わないこと

以上の3点を要求しています。

ジャパネットたかたが、景品表示法に基づく措置命令を受けたのは、エアコンの販売価格を巡って2018年10月に受けて以来、2回目です。

一方、ジャパネットたかたは「お客様に安く購入いただける機会を公平に設けており、表示の正当性を失うものではない」としていて「法的な手続きの場で、当社の正当性を主張することも含め適切に対応していく」とする見解を明らかにしています。