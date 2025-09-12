自民党の小泉進次郎農相（４４）は党総裁選（２２日告示、１０月４日投開票）に立候補する意向を固めた。

複数の陣営関係者が明らかにした。週末にも選挙区（衆院神奈川１１区、横須賀、三浦両市）の支援者らに伝え、来週に記者会見を開き、表明する方向で調整している。小林鷹之・元経済安全保障相（５０）は１１日、記者団に「総裁選に臨む覚悟を固めた」と述べ、出馬する意向を表明した。

小泉氏は３位だった昨年９月の総裁選に続く挑戦となる。前回総裁選では第１回投票での国会議員票は最多の７５票を獲得したが、党員・党友票は３位にとどまり決選投票に進めなかった。「次の総裁候補」を尋ねる世論調査では上位の常連で、党内では「有力候補になる」との見方がある。陣営関係者によると、出馬に必要な２０人の推薦人を確保するメドはつけ、さらに水面下で支持拡大を図っている。

小泉氏は１１日、農林水産省で記者団に「公務最優先で対応を考えたい」と述べた上で、判断にあたり「地元の横須賀、三浦の支援してくれている方を大切にしたい」と説明していた。

小林氏は国会内で自身の政策勉強会に出席後、記者団の取材に応じた。参加した議員から出馬要請が相次いだとし、「先頭に立って戦うべきだと決めた」と語った。「将来に夢と希望を感じられる日本を作っていきたい」と訴えた。

政策面では、野党各党が物価高対策として掲げる消費税減税に関し「聖域を設けることなく検討し、野党と誠実に向き合っていく」と強調し、選択肢として排除しない考えを示した。推薦人２０人の確保は「ハードルは越えられる実感を持っている」とした。１６日に正式表明の記者会見を開き、詳細な政策を発表する。

出馬の意向を固めている高市早苗・前経済安保相（６４）は国会内で岸田前首相と面会した。関係者によると、高市氏は「出馬する方向で考えている」と伝えた。岸田氏は、石破首相と高市氏が争った前回総裁選の決選投票で石破首相を支持した。旧岸田派の幹部だった林官房長官も出馬に意欲を示している。

総裁選には茂木敏充・前幹事長（６９）が出馬を表明している。