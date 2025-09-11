【個人事業・経営者必見】絶対に倒産しない人のお金の使い方を全部お話しします。
動画「【個人事業・経営者必見】絶対に倒産しない人のお金の使い方を全部お話しします。」で、倒産させないプロ・黒字社長として知られる市ノ澤翔氏が登場。中小企業経営者や個人事業主に向けて「経営者は決断をしなきゃいけない。9割の人の“間違ったお金の使い方”を正してほしい」と、実践的な金言を熱く語った。
市ノ澤氏は冒頭、「税金を減らすためにお金を使うのはマジで意味ないのでやめましょう」と断言。多くの経営者が節税のために無駄な出費をしていることを指摘し、「税金を減らしてもキャッシュは増えない。売上が増えても、経費や仕入れの支払いを忘れて浪費してしまうと資金繰りは悪化する一方」と警鐘を鳴らした。さらに、「節税商品の多くはハイリスク・ローリターン。余裕資金がないなら絶対やるべきではない。資金繰りの苦しい会社はまず本業の利益を残すことに集中すべき」と強調。税に悩む経営者層に「税金払った方がお金が残る。銀行評価も上がる」と本質を諭した。
また、「資産が増える＝お金が減る」現象の意外な落とし穴にも言及。市ノ澤氏は「固定資産や在庫、売掛金が増えるとどんどん手元キャッシュは減る。資産は最小限に、無駄なものは持たないことを徹底せよ」とアドバイス。「利益につながらないものは無駄。そのお金をキャッシュで確保しておけば、危機の時も倒産しづらい強い会社になる」と持論を展開した。
倒産しない社長の4大ポイントとしては、「1. 稼いだ利益をリスクの少ない範囲で再投資、2. 無駄なものは絶対買わない、3. 人材へ投資し成果が出れば還元、4. 不採算事業の損切りは迅速に」と具体的なアクションを提言。「経営者が一番難しい判断はやめる決断。損切りの早さこそが会社の未来を変える」と経営のリアルに踏み込んだ。また、「必要経費は最小限にとどめ、戦略経費（広告・投資）は利益につながるなら惜しまず使う。要は“死に金”は作るな」と力説した。
動画の締めでは、「何か一つでも学べることがあれば、ぜひアウトプットして自分の成長につなげてほしい。死に金ではなく使ったお金が将来返ってくる“生き金”に変える意識を持って、黒字経営の道を進んでほしい」と視聴者にメッセージ。「本日も最後までご視聴いただきありがとうございました」と感謝も添え、現場の実体験を交えたお金の本質論で本動画を締めくくった。
