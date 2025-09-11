この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

会社を危うくする“無駄な資産”への投資のリスク

あなたのお金が消えてる理由知ってますか？個人事業主、経営者は大損する前に見てください。

30億の売上があってもコレ知らない社長はマジで失敗します。今すぐ見てください。

一瞬で倒産する人と10年経営が続く人の本当の違いはこれです。

【注意】その固定費は本当に無駄です！頭がいい社長のお金の使い方を教えます

【経営者必見】賃上げすることで会社に起こる変化を知っていますか？知らない社長は今すぐ見てください！

自転車操業から抜け出す社長が必ずやっていることを経営のプロが徹底解説します。

チャンネル情報

中小企業の財務の強化や業績アップを支援し、会社に潤沢に資金が残る強く潰れない会社へと成長させる手法を確立し、多くの中小企業をサポートしている。【著書】頭がいい社長は“会社のお金”のココしか見ない 90日で手残りを増やす「武器としての簿記」??お仕事の依頼はこちらfree@libertad.fun