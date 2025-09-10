優れた防水性と耐衝撃性でアクティブなシーンでもシャッターチャンスを見逃さない！【ピックスプロ】のコンパクトデジタルカメラがAmazonに登場！
ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。
優れた防水性と耐衝撃性でどこでも持ち運べる！【ピックスプロ】のコンパクトデジタルカメラがAmazonに登場！
ピックスプロのコンパクトデジタルカメラは、アウトドアでの使用に最適なタフさと、気軽に持ち運べる手軽さを両立させたカメラである。水辺やレジャーシーンでも安心して高画質な撮影を楽しめる。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
→【アイテム詳細を見る】
2.7インチのカラー液晶モニターは、撮影した写真をその場で確認するのに便利だ。本体は軽量かつコンパクトなので、荷物が多くなりがちなアウトドアでもかさばらず、気軽に持ち運ぶことができる。
→【アイテム詳細を見る】
水深約15メートルまでの水圧に耐えられる防水性能と、高さ約2メートルまでの落下に耐える耐衝撃性を兼ね備えているため、海や川、雪山など、様々なアクティブシーンで気兼ねなく使用できる。また、防塵性能も持ち合わせているため、砂ぼこりの多い環境でも安心して撮影に集中できる。建設現場など、特定の用途にも対応するCALSモードを搭載している。
約1600万画素のCMOSセンサーを搭載しており、高品質で鮮明な写真を撮影できる。また、写真だけでなく、1920×1080ピクセルのフルハイビジョンビデオモードも搭載しているため、美しい動画も記録することが可能だ。
→【アイテム詳細を見る】
軽量でどんなシーンにも手軽に持ち運べるコンパクトなボディーに凝縮された、優れた防水性と耐衝撃性はアクティブなライフスタイルを送る人にとって最高のパートナーとなるだろう。
優れた防水性と耐衝撃性でどこでも持ち運べる！【ピックスプロ】のコンパクトデジタルカメラがAmazonに登場！
ピックスプロのコンパクトデジタルカメラは、アウトドアでの使用に最適なタフさと、気軽に持ち運べる手軽さを両立させたカメラである。水辺やレジャーシーンでも安心して高画質な撮影を楽しめる。
→【アイテム詳細を見る】
2.7インチのカラー液晶モニターは、撮影した写真をその場で確認するのに便利だ。本体は軽量かつコンパクトなので、荷物が多くなりがちなアウトドアでもかさばらず、気軽に持ち運ぶことができる。
→【アイテム詳細を見る】
水深約15メートルまでの水圧に耐えられる防水性能と、高さ約2メートルまでの落下に耐える耐衝撃性を兼ね備えているため、海や川、雪山など、様々なアクティブシーンで気兼ねなく使用できる。また、防塵性能も持ち合わせているため、砂ぼこりの多い環境でも安心して撮影に集中できる。建設現場など、特定の用途にも対応するCALSモードを搭載している。
約1600万画素のCMOSセンサーを搭載しており、高品質で鮮明な写真を撮影できる。また、写真だけでなく、1920×1080ピクセルのフルハイビジョンビデオモードも搭載しているため、美しい動画も記録することが可能だ。
→【アイテム詳細を見る】
軽量でどんなシーンにも手軽に持ち運べるコンパクトなボディーに凝縮された、優れた防水性と耐衝撃性はアクティブなライフスタイルを送る人にとって最高のパートナーとなるだろう。