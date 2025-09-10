32歳の男が不正アクセス

お笑いコンビ・アインシュタインの稲田直樹のインスタグラムのアカウントに不正にアクセスしたとして、32歳の男が逮捕された。この容疑者は、昨年7月から10月にかけて17回にわたり、稲田とプロスポーツ選手の2人のインスタグラムのアカウントに不正にアクセスした疑いが持たれている。名前や生年月日から推測したパスワードでログインを成功させて、アカウントを乗っ取ったのだという。【ラリー遠田／お笑い評論家】

稲田のアカウントをめぐっては、不正アクセスがあったとされる時期に「性的な写真を送るように稲田から要求された」などと主張する人の情報が、暴露系配信者によってSNSなどで拡散された。稲田は関与を否定しており、不正にログインされた形跡があると語っていた。警察にも相談をしていたという。

今回、容疑者が逮捕されたことで、稲田にかけられていた嫌疑は晴れた。しかし、疑惑の影が払拭されるまでには長い時間がかかった。SNSの世界では情報の流通スピードが速く、真偽が確認されないまま「本人がやったに違いない」と断定するような声が雪崩のように広がった。暴露系配信者の影響力は絶大であり、過去にも芸能人のスキャンダルを暴いてきた実績があったことから、多くのユーザーがその主張を鵜呑みにした。

稲田は当時から必死に否定していたのだが、その言葉が真正面から受け止められることは少なかった。芸能人がSNSで実際に不適切なメッセージを送ってしまった疑惑が報じられた際に、「乗っ取られた」と釈明するのは珍しいことではない。そのため、世間の人たちも「稲田はよくある言い訳をしているだけだろう」と思ってしまったのだ。

だが、今回の逮捕によってその見方は覆された。容疑者は稲田のアカウントのみならず、複数人のアカウントに不正アクセスを繰り返しており、同様の手口で数十人規模の被害を出していたと見られている。稲田はもちろん、彼以外にも被害に遭った人々がいたことを考えると、これは個人のスキャンダルなどではなく、れっきとした犯罪事件だった。

ネット社会で情報拡散

パスワードを氏名や生年月日から推測するという初歩的な方法で実際に乗っ取りを成功させてしまった容疑者の存在は、ネット社会に潜む危険性を如実に物語っている。稲田自身は、自分のセキュリティ管理の甘さも原因の1つだと反省を口にしたが、彼が被害者であることは動かしがたい事実であり、今回の逮捕劇によって名誉は回復された。

しかし、その過程で稲田が受けた社会的ダメージは甚大だった。彼のアカウントから送られたとされるDMの内容はネット上で一気に拡散され、ネットニュースなどでも取り上げられ、芸人仲間からもイジリのネタにされた。疑惑が晴れるまでの長い期間、稲田は「冤罪」とも言える疑惑の渦中に立たされ続け、芸人としてのキャリアや人間としての名誉が大きく揺らいでいた。こうした経験は、たとえ最終的に潔白が証明されたとしても、本人に深い傷を残すものだろう。

現代のネット社会では、事実確認が十分に行われないまま情報が拡散されて、疑いの目を向けられた人物の人生が容易に狂わされてしまうことがある。警察の捜査や司法の判断が下る前に、ネット上で「推定有罪」の空気が形成され、無実の人物が社会的制裁を受ける。稲田のケースはその典型例だった。

真犯人逮捕に至らなければ、多くの人が「やはり本人の仕業だったのだろう」と信じたままだったかもしれない。ネット社会の空気が、現実の評価や仕事にまで影響を及ぼす怖さが、今回の一件で改めて突きつけられた。

今後、同様の事例に対して「乗っ取られた」という弁明があった場合、これまで以上に慎重に受け止める必要がある。続報がないからといって嘘と決めつけるのは短絡的である。被害者は「捜査中だから話せない」といった事情で沈黙を余儀なくされる場合がある。にもかかわらず、ネット上では「黙っているのはやましい証拠」と決めつける声が出やすい。その判断がどれほど危険で不公正なものか、今回の事件が明確に示した。

報道する側、受け取る側、そして拡散する側すべてが、自らの行動が1人の人生に直結することを強く意識しなければならない。SNS上の1つ1つの書き込みが、無実の人を犯罪者のように仕立て上げ、仕事を奪い、人格を否定することにつながる。稲田が味わった冤罪地獄は、芸能人に限らず誰もが巻き込まれる可能性があるものなのだ。

