¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥¢¥¤¥ó¥·¥å¥¿¥¤¥ó¡×¤Î°ðÅÄÄ¾¼ù¤µ¤ó¡Ê40¡Ë¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤òÉÔÀµ¥í¥°¥¤¥ó¤·¤¿¤È¤·¤Æ32ºÐ¤ÎÃË¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¡¢°ðÅÄ¤µ¤ó¤â2025Ç¯9·î5Æü¤ËX¤Ç¥³¥á¥ó¥È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£24Ç¯7·î²¼½Ü¤Ë°ðÅÄ¤µ¤ó¤Îµ¿ÏÇ¤ò¼è¤ê¾å¤²¤¿Ë½Ïª·ÏYouTuber¤Ï5Æü¤ËX¤Ç¡¢°ðÅÄ¤µ¤ó¤Ë¼Õºá¡£¤½¤Î¸å¡¢¡Ö·Ù»¡¤«¤éÏ¢Íí¤¬Íè¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤·¤ÆSNS³èÆ°¤òµÙ»ß¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¡Ö°ð¤Á¤ã¤ó¤òµ¿¤Ã¤Æ¤¿¿Í´Ö¤ÏÁ´°÷¼Õ¤ì¥Þ¥¸¤Ç¡×¤³¤ÎÌäÂê¤ò½ä¤Ã¤Æ¤Ï¡¢°ðÅÄ¤µ¤ó¤¬ÉÔÅ¬ÀÚ