【ハイキュー!!】烏野高校と音駒高校イメージのスマートウォッチは作品の世界観満載！
ウエニ貿易のキャラクターコラボ専門ブランド「GARRACK（ギャラック）」から、アニメ『ハイキュー!!』に登場する烏野高校と音駒高校をイメージしたスマートウォッチが発売。9月16日（火）に予約を開始し、9月26日（金）より発売となる。
アニメ『ハイキュー‼』は、『週刊少年ジャンプ』（集英社）にて2012年12号〜2020年33・34合併号まで連載された古舘春一による高校バレーボールを題材にした同名漫画を原作としたアニメーション作品。
TVアニメは、2014年から毎日放送・TBS系列にて放送され、2020年12月までに、シリーズ第4期まで制作。2024年には『劇場版ハイキュー!! ゴミ捨て場の決戦』が公開され、全世界興行収入が200億円を突破し、多くのファンから支持されている。
そんなアニメ『ハイキュー!!』とコラボしたスマートウォッチが登場。「烏野高校」 「音駒高校」 モデルの2モデルをラインナップ。
歩数に応じて文字盤上の各高校キャラクターが変わる遊び心あふれるギミックを搭載。さらに、心拍数が一定以上になると学校の横断幕が浮かび上がるなど、作品の世界観を楽しみながら健康管理ができるユニークな仕様を備えている。
チームカラーのベルトやオリジナル文字盤を備えたスタイリッシュなスマートウォッチです。
わずか14gの軽量設計。スリムで女性でも日常的に使いやすいデザインです。バンドには柔らかい素材を採用し、長時間の装着でも快適。睡眠時や運動時も心地よくご使用いただけます。
急速充電可能で、5分間の充電で約2日間使用可能、フル充電で最大約14日間稼働するロングバッテリーを備え、ストレス管理や運動管理も可能。
重さは驚きの約14gと軽量設計で、睡眠時や運動時でも快適に使用できる。
また専用ボックスは、横断幕をデザインした特別仕様。
『ハイキュー!!』の世界観を楽しみながら、アクティブに使用できるスマートウォッチ、ご自身や家族の健康管理の指標にいかがでしょう。
（C）古舘春一／集英社・「ハイキュー!!」製作委員会
