猫の鼻に黒いほくろ・シミができる原因5選

猫の鼻に見られる黒い点や斑点は、単なる体質や加齢による変化のこともありますが、皮膚疾患や腫瘍の兆候である可能性も。

ここでは、代表的な5つの原因を解説します。

1.レンティゴ（黒色斑）

中高齢以降の猫などにみられる黒い斑点は色素沈着による変化で、痛みやかゆみがなければ基本的に心配いりません。口元や歯ぐき、まぶたなどにも見られることがあります。

2.紫外線による色素沈着

窓際や日当たりのよい場所でよく寝ている猫では、紫外線の影響で皮膚に黒ずみが現れることがあります。

紫外線による軽度なシミであれば問題はありませんが、色の濃さが変化したり、範囲が広がる場合は注意が必要です。

3.炎症後色素沈着

過去のひっかき傷や、アレルギー・皮膚炎などの炎症後に黒ずみが残ることがあります。

この場合はかさぶたや赤みの痕が黒くなるケースが多く、徐々に薄くなっていくこともありますが、炎症が続くようなら病院へ。

4.真菌や細菌による感染

鼻まわりがかゆそう、赤くただれている、毛が抜けているなどの症状がある場合は、皮膚の感染症の可能性があります。

黒いかさぶたのように見えても、実は真菌（カビ）や細菌が原因の炎症や痂皮（かひ）かもしれません。

5.悪性腫瘍（メラノーマなど）

鼻にできる黒いシミの中には、皮膚がんの一種である「メラノーマ」などの腫瘍が含まれることも。

急に大きくなった・盛り上がっている・出血があるなどの異変が見られる場合は、早めの動物病院受診が必須です。

病院に行くべき“見極めポイント”はここ！

黒いシミのようなものが現れても、すべてが危険というわけではありません。しかし、以下のような症状がある場合は、早期の診察が安心につながります。

急に大きくなった、数が増えた 触ると嫌がる、出血している 盛り上がっている、硬くなっている かゆみや赤みを伴っている 数週間以上変化が続いている

自己判断で様子を見るのはリスクもあるため、「いつもと違う」と感じたら早めに受診することが大切です。

まとめ

猫の鼻にできた黒いシミやほくろ。「ただの老化かな？」と放置してしまいがちですが、見逃すと重大な病気のサインである可能性もあります。

愛猫の見た目の変化に早く気づけるのは、毎日一緒に過ごす飼い主さんだけ。違和感を覚えたら、早めの確認とケアを心がけて、愛猫の健康を守ってあげましょう。

(獣医師監修：加藤桂子)