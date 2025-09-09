アメリカ遠征中の森保一監督率いる日本代表は7日（日本時間午前11時キックオフ）、初戦のメキシコ代表は0-0のスコアレスドロー決着となった。

世界ランキングは日本の17位に対してメキシコは13位。1930年のW杯第1回大会に参加して以来、通算出場は17回を数える。自国開催の70年と86年大会でベスト8に食い込み、94〜2018年の7大会では「連続して決勝トーナメント進出」を果たしている。

そんな伝統国を相手に森保ジャパンは、序盤からハイプレスをかけて相手選手の動きを封じ、前半4分のFW久保建英の左足、11分の右足、同15分のFW堂安律の左足浮き球シュートがメキシコのゴールを脅かした。

後半8分、森保ジャパンにとって最大のゴールチャンスが生まれた。

右サイドから久保がファーサイドにクロスを入れた。待ち構えていたFW南野拓実がフリーで右足ダイレクトボレー。しかし、ボールはクロスバーの上を通過した。

その後は一進一退。互いにシュート数、ゴール枠内シュートとも積み上がらず、終わってみれば日本のシュート10本（枠内2本）、メキシコ8本（同1本）とスリリングなシーンの少ない試合内容となった。

「W杯で日本をはるかに上回る実績を残しているメキシコですが、近年は欧州主要リーグの強豪クラブで主軸を張るような選手は見当たらず、前回22年W杯カタール大会では1次リーグ敗退。W杯初のベスト8入りどころか目標は優勝と公言する森保ジャパンは、勝たなければならない試合でした」と元サッカーダイジェスト編集長の六川亨氏がこう続ける。

「アジアでは無双状態の日本代表とはいえ、アジア勢以外と対戦するとシュート数が伸びず、枠内シュート数は激減してしまう。今回のメキシコ戦のような戦いをやっているようでは『まだまだW杯ベスト16が限界』と言わざるを得ません。ゴールを決めるために何をなすべきか、連係の精度を高めるにはどうすればいいのか、枠内シュート数と得点を増やすには何が必要か、吟味しながら技術、意識ともにレベルアップを図っていく必要があります。指揮官の選手交代にも疑問符がつきます。後半36分にFW三笘薫に代えてMF鈴木唯人、堂安に代えてFW町野修斗を投入したが、何としてもゴールが欲しい展開で前線に投入すべきは、ドリブル突破からシュートという武器を発揮しつつ、意外性のあるゴールを決めてきたFW小川航基ではなかったか」

堂安、三笘、MF伊東純也の好機演出が少なく、ボランチのMF遠藤航、MF鎌田大地、途中出場のMF佐野海舟が攻撃参加するシーンもごくわずか。10日のアメリカ戦までに修正できるか。

サッカー日本代表と言えば、森保監督はなぜ、38歳の長友佑都を招集しつづけているのか。ネットでは「選手ではなくコーチでいいのでは」といった批判の声も少なくないが…。サッカージャーナリストの森雅史氏が、「7月の中国戦はラスト通告だった」とその裏側も含めて徹底解説してくれた。

