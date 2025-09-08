9月7日、お笑い芸人の江頭2:50が自身のYouTubeチャンネル「エガちゃんねる」で『トルコでのポテトチップスロケについて』と題した動画をアップし騒動を謝罪した。

これまでの流れをスポーツ紙記者が整理する。

「江頭さんは9月2日にファミリーマートとのコラボ商品『旨辛 トルコ名物 伝説のケバブ風味 ポテトチップス』を発売。これに先がけて、1日に訪問先のトルコで現地の人にポテチを試食してもらう動画をアップしていました。しかし、商品の中には豚肉由来のポークエキスパウダーが含まれていました。豚肉はイスラム教では禁忌とされていますが、トルコの大多数はイスラム教徒なので『知らずに食べさせたのでは』と批判が相次ぎました」

その後、動画の公開は取りやめとなり、今回の謝罪動画のアップに至った。

江頭は1997年にもテレビ番組のロケでトルコを訪れ、全裸パフォーマンスを披露し暴動を引き起こし罰金刑を受けた。再びトルコで “やらかし” てしまったためか、今回の謝罪は誠意のあるものだった。X上では、江頭本人よりも“企画サイド”への批判が強まっている。

《被害者なのに謝らないといけないの、なんか切ない。。これが広告の「顔」になるという宿命なのかもしれないが》

《動画を見たけど、江頭さんに土下座させてるようでは事の重大さを全く分かっていないと思う。二重三重のミスがあったようだし。「知らずに」食べさせた人達に謝りに行けば？》

《これエガちゃん悪くないでしょ？ トルコの人に試食させる仕事受けただけでポテチに豚入ってると確認普通しないファミマとお菓子メーカーが悪い》

江頭に謝罪をさせて“一件落着”とはいかないと考えるネットユーザーが多いようだ。こうした声が聞かれる理由を芸能ジャーナリストが指摘する。

「動画では、ロケの段階で商品にポークエキスパウダーが入っていると知らなかったとスタッフから経緯を説明されるも、江頭さんが『やっぱり、それを言い訳にはできないよね』と釘を差しています。それでもトルコでのロケは商品の発売前に行われているわけですから、ファミリーマート側からサンプル品が提供されたと考えるべきでしょう。成分についての説明を行わなかったファミリーマート側の責任も大きいでしょうし、江頭さんのスタッフも問題がないかどうかしっかりと吟味すべきでした。いずれにせよ国際問題に発展しかねない動画だったわけで、“うっかりミス”で済まされていいものではありません」

問題がこれ以上大きくならないよう願うばかりだ。