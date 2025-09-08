Edifier Japanは、臨場感あふれる本格派サウンドが楽しめるハイレゾ対応のワイヤレススピーカー「Edifier MP330」を発売します。カラーはブラウン、ブラック、ホワイトの3色。実売価格は1万6990円（税込）。

「Edifier MP330」（ブラウン）

記事のポイント 本体の背面にもツイーターを備え、全方向に音を伝える360°オーディオが体験できます。シンプルでスタイリッシュなデザインも◎。

「MP330」は、本体重量約1.13kgのコンパクトサイズで、持ち運びやすいレザーハンドルを備えたワイヤレススピーカー。

2つの0.75インチツイーター、ひとつのミッドベースドライバー、パッシブラジエーターを搭載し、デュアルD級アンプによってリッチなサウンドを実現しています。

入力はBluetooth、USB-C、microSD（TF）カード入力に対応し、本体のスイッチを押すだけで切り替えられます。24bit/96kHzのハイレゾ対応で、高解像度なサウンドを再生可能。

本体にはプリセットサウンドをコントロールできるボタンを搭載。その時の気分や環境に合わせてプリセットサウンドを切り替えられます。

また、専用アプリ「Edifier ConneX」を使うことで、用意されているプリセットサウンドを本体ボタンに3つまで割り当て可能。アプリを使うことで、5バンドイコライザーのカスタマイズも可能となっています。

大容量の内蔵バッテリーを搭載し、最大19時間の連続再生が可能。

「Edifier MP330」（ホワイト）

EDIFIER 「Edifier MP330」 実売価格：1万6990円（税込）

