【MLB】オリオールズ 2ー5 ドジャース（9月7日・日本時間8日／ボルチモア）

【映像】大谷、菅野から2打席連発48号！

ドジャースの大谷翔平投手が「1番・DH」でオリオールズ戦に先発出場。MLBで初対戦となったオリオールズの先発・菅野智之との対戦では2打席連発となる47号先頭打者アーチと、48号ソロホームランを放つなど、この日は2打数2安打、2本塁打、3四球で5出塁の活躍を見せた。ドジャースは連敗を5で止めている。

この日は菅野とMLBで初対戦。2012年ドラフトで“同期入団”した2人が海を渡って初対戦となった。

すると注目の第1打席、大谷はカウント1ー0からの2球目のシンカーをとらえると打球はバックスクリーンへ。打球速度109.8マイル（約176.7キロ）、飛距離411フィート（約125.273メートル）、打球角度23度の特大の一発となった。

3回の第2打席は、カウント2ー0から3球目のストレートを弾き返すと、打球は右中間へ。2打席連発となる48号ホームランは打球速度108.2マイル（約174.1キロ）、飛距離399フィート（約121.615メートル）、打球角度27度で着弾した。

菅野が負傷降板して迎えた4回の第3打席は四球、7回の第4打席も四球、9回の第5打席も四球となり、この日は2打数2安打、2本塁打、5出塁となった。



ドジャース先発のカーショーは5回2/3を投げて83球、4安打、8奪三振、1四球、2失点の力投。打線も大谷の2本塁打に加え、ベッツのホームランも飛び出し、連敗を5で止めている。

（ABEMA『SPORTSチャンネル』）