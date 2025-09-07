三笘、堂安らは約半年ぶりの代表戦、長友もベンチ入りで途中出場に備える

日本代表（FIFAランク17位）は9月6日（日本時間7日）、米カリフォルニア州オークランド・コロシアムで国際親善試合メキシコ戦（同13位）に臨む。

試合に先立ち先発メンバーが発表され、MF三笘薫、MF久保建英らが名を連ねた。

森保一監督は「ヨーロッパはまだシーズンが始まって数試合しかやっていませんが、Jリーグ、欧州と見た中でコンディションの良い選手を起用していきたいなと思っています」と話しており、“ベストメンバー”で臨む一戦だ。しかし、今シリーズの直前に最終ライン、ボランチなどに負傷者が続出していた。

MF田中碧、MF守田英正らが選外となったボランチには、MF遠藤航とMF鎌田大地のコンビ。また、6月シリーズでは招集されなかった三笘やMF堂安律らは約半年ぶりの代表戦出場となる。DF長友佑都もベンチ入りし、途中出場に備える。

3月に世界最速でW杯切符を獲得。2023年10月チュニジア戦以来のアジア以外との対戦で、予選で積み重ねた攻撃力が通用するのかが見どころだ。メキシコには1996年以来勝利しておらず、北中米ワールドカップ（W杯）に向けて試金石となる。

日本代表スタメンは以下のとおり。

【GK】

鈴木彩艶（パルマ／イタリア）

【DF】

板倉滉（アヤックス／オランダ）

渡辺剛（フェイエノールト／オランダ）

瀬古歩夢（ル・アーヴル／フランス）

【MF/FW】

遠藤航（リバプール／イングランド）

南野拓実（モナコ／フランス）

三笘薫（ブライトン／イングランド）

堂安律（フランクフルト／ドイツ）

鎌田大地（クリスタル・パレス／イングランド）

久保建英（レアル・ソシエダ／スペイン）

上田綺世（フェイエノールト／オランダ）（FOOTBALL ZONE編集部）