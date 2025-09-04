¡ÒÀîºê¥¹¥Èー¥«ー»¦¿Í¡Ó¡Ö¿ÀÆàÀî¸©·Ù¤Î¡Ò°Å¹õ¤ÎÎò»Ë¡Ó¤¬·«¤êÊÖ¤µ¤ì¤¿¡× »ö·ïÀ¤Ê¤·¤ÈÈï³²¼Ô²ÈÂ²¤ÎÁÊ¤¨¤òÌçÁ°Ê§¤¤¤Ë¡ÄÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤ÉÔ¾Í»öÂÎ¼Á
ºòÇ¯Êë¤ì¤«¤é¹ÔÊýÉÔÌÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿Àîºê»ÔÀîºê¶è¤Î²¬ºêºÌºéÍÛ¡Ê¤ª¤«¤¶¤¡¦¤¢¤µ¤Ò¡Ë¤µ¤ó¡Ê20¡Ë¤¬¥¹¥Èー¥«ーÈï³²¤òÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤¿ÃË¤Î¼«Âð¤ÇÇò¹ü²½¤·¤¿°äÂÎ¤Ç¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿»ö·ï¤Ç¡¢¿ÀÆàÀî¸©·Ù¤Ï9·î4Æü¡¢¸¡¾ÚÊó¹ð½ñ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¡ÖÉ¬Í×¤ÊÁ¼ÃÖ¤ò¹Ö¤¸¤Æ¤¤¿¡×¤ÈÊÛÌÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¸©·Ù¤ÏÆ±Æü¡¢ÏÂÅÄ·°ËÜÉôÄ¹¤¬¡ÖÂÐ±þ¤ÏÉÔ½½Ê¬¤ÇÉÔÅ¬ÀÚ¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÂÖÅÙ¤ò°ìÊÑ¤µ¤»¼Õºá¡¢Ìó40¿Íµ¬ÌÏ¤ò½èÊ¬¤¹¤ëÊý¿Ë¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡Ò²èÁü¤¢¤ê¡ÓÁÜºº¤Ï½éÆ°¤«¤é¤ª¤«¤·¤«¤Ã¤¿¡Ä³ä¤é¤ì¤¿Áë¥¬¥é¥¹¤È¡¢ºÌºéÍÛ¤µ¤ó¤Ë¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¿ÂçÎÌ¤ÎÈóÄÌÃÎÅÅÏÃ¤ÎµÏ¿
²ÈÂ²¤È´Ø·¸¼Ô¤ÎÅØÎÏ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤Î¡Ö¤´¤Ã¤Ä¤¡¤óÂáÊá¡×¤À¤Ã¤¿
¤³¤Î»ö·ï¤Ç¤Ï¡¢ÊÆ¹ñ¤ËÆ¨Ë´¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿²¬ºê¤µ¤ó¤Î¸µ¸òºÝÁê¼ê¤ÎÇò°æ½¨À¬Èï¹ð¡Ê28¡Ë¤¬5·î3Æü¡¢µ¢¹ñ¤·¤¿±©ÅÄ¶õ¹Á¤ÇÁÜºº°÷¤Ë³ÎÊÝ¤µ¤ì¡¢¥¹¥Èー¥«ーµ¬À©Ë¡°ãÈ¿¤ä»àÂÎ°ä´þ¡¢»¦¿ÍÍÆµ¿¤ÇÂáÊá¡¦µ¯ÁÊ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤·¤«¤·²¬ºê¤µ¤ó¤¬¹ÔÊýÉÔÌÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ºÝ¡¢¼«Âð¤ÎÁë¥¬¥é¥¹¤¬³ä¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ä¡¢»öÁ°¤Ë¼¹Ù¹¤Ë¼þ°Ï¤ò¤¦¤í¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¿Çò°æÈï¹ð¤¬µÞ¤Ë»Ñ¤ò¸«¤»¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤òÉÔ¿³¤Ë»×¤Ã¤¿²ÈÂ²¤Î»ØÅ¦¤ò¡¢ÀîºêÎ×¹Á½ð¤¬¡Ö»ö·ïÀ¤Ê¤·¡×¤ÈÌçÁ°Ê§¤¤¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¤âÆ±½ð¤ÏÇò°æÈï¹ð¤Î¼«Âð¤Ê¤É¤ËÙÇÃ×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤òÁÊ¤¨¤ë²ÈÂ²¤Î¤³¤È¤ò¡¢¤³¤È¤´¤È¤¯Ìµ»ë¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ²¬ºê¤µ¤ó¤Ï4·î¤ËÇò°æÈï¹ð¤Î¼«Âð¤«¤é°äÂÎ¤Ç¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¡£
¤½¤â¤½¤âÇò°æÈï¹ð¤Î¿ÈÊÁ¤ò¤ª¤µ¤¨¤é¤ì¤¿¤Î¤â¸©·Ù¤ÎÁÜººÎÏ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£²ÈÂ²¤È´Ø·¸¼Ô¤ÎÃÏ¤òÇç¤¦¤è¤¦¤ÊÅØÎÏ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤Î¤â¤Î¤Ç¡¢¤¤¤ï¤Ð¡Ö¤´¤Ã¤Ä¤¡¤óÂáÊá¡×¤À¡£²ÈÂ²¤«¤éÁêÃÌ¤ò¼õ¤±¤Æ¡ÈÁÜºº¶¨ÎÏ¡É¤·¤Æ¤¤¤¿¸µÊ¼¸Ë¸©·Ù·º»ö¤ÎÈô¾¾¸ÞÃË¤µ¤ó¤Ï¤³¤¦¸ì¤Ã¤¿¡£
¡ÖÇò°æ¤Ë¤Ï·»¤È»Ð¤¬¤¤¤Þ¤¹¡£»Ð¤Ï¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢ºß½»¤Ç¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ËÆ¨¤²¤¿Çò°æ¤Ï¤³¤Î»Ð¤Î¼êÇÛ¤Ç¿È¤òÀø¤á¤Æ¤¤¤¿¤Ï¤º¡£·»¤Î¤Û¤¦¤Ï¡ØÄï¤Ê¤éÙÇÃ×¤ò¤ä¤ê¤«¤Í¤Ê¤¤¡Ù¤È¡¢¼ºí©¤·¤¿¥¢¥µ¥Ò¤µ¤ó¤òÉ¬»à¤ÇÁÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Èà¤Ï²¬ºê¤Î¤ªÉã¤µ¤ó¤Î¤³¤È¤ò°ì»þ¤Ï¼êÅÁ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÅÓÃæ¤«¤éÈó¶¨ÎÏÅª¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ´Ø·¸¤¬ÀÚ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤À¤¬¤½¤Î·»¤«¤é¡¢4·î30ÆüÌë¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤¿²ÈÂðÁÜº÷¤ÎÅÓÃæ¡¢5·î1Æü¤Î¸áÁ°£³»þ¤Ë²¬ºê¤µ¤ó¤Î¤ªÉã¤µ¤ó¤ËÅÅÏÃ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
°äÂÎ¤¬½Ð¤¿¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤¿¤Î¤«¤É¤¦¤«¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤½¤Î»þ´Ö¤ËÅÅÏÃ¤·¤Æ¤¯¤ë¤Î¤ÏÉáÄÌ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¥Ô¥ó¤È¤¤¿¤ªÉã¤µ¤ó¤Ï¡ØÄï¤Îµï¾ì½ê¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¡£»Ð¤¬½»¤à¥¢¥á¥ê¥«¤À¤í¡Ù¤È¥«¥Þ¤ò¤«¤±¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
Çò°æ¤Î·»µ®¤Ï¡Ø¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ä´¤Ù¤Æ¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡Ù¤ÈÊÖ»ö¤·¤Æ¡¢ÍâÆü¤Ë¡Ø¤â¤¦¹Ò¶õ·ô¤òÍÑ°Õ¤·¤Æµ¢¹ñ¤ÎÃÊ¼è¤ê¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡Ù¤ÈÅÅÏÃ¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤É¤¦¤âÇò°æ¤Î»Ð¤Á¤ã¤ó¤â¡Êµ¢¹ñ¤¹¤ë¤è¤¦¡ËÇò°æ¤òÀâÆÀ¤·¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡×
·Ù»¡¤Ï¤³¤Î¤è¤¦¤Ê·Á¤Çµ¢¹ñ¤·¤Æ¤¤¿ÍÆµ¿¼Ô¤ò¡È¤´¤Ã¤Ä¤¢¤óÂáÊá¡É¤·¤¿¤Ë¤¹¤®¤Ê¤¤¡£
¸©·ÙËÜÉôÄ¹¤Ë¤â¸·½ÅÃí°Õ
¤µ¤é¤Ë¡¢²ÈÂ²¤Î¸Å¤¯¤«¤é¤ÎÃÎ¿Í½÷À¤Ï·Ù»¡¤Î»ö¤Ê¤«¤ì¼çµÁ¤Ë¤³¤¦·ã¹·¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö°ìÈÖµö¤»¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡¢¥¢¥µ¥Ò¤Á¤ã¤ó¤¬¼ºí©¤·¤¿¸å¤Ë²ÈÂ²¤¬ÀîºêÎ×¹Á½ð¤Ë¡Ø¡Ê²¬ºê¤µ¤ó¤¬¡Ë·Ù»¡¤Ë²¿ÅÙ¤âÁêÃÌ¤·¤Æ¤ë¤Ç¤·¤ç¡Ù¤Ã¤ÆÌä¤¤¤¿¤À¤·¤¿¤Î¤Ë¡Ø¡Ê²¬ºê¤µ¤ó¤«¤é¡ËÅÅÏÃ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡Ù¤È±³¤ò¤Ä¤¤¤¿¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤½¤ì¤Ç²ÈÂ²¤ÏÄÌÏÃµÏ¿¤ò¼è¤ê´ó¤»¤Æ¡Ø¤³¤ó¤Ê¤ËÅÅÏÃ¤·¤Æ¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡£¤³¤ì¤Ï¤Ê¤ó¤À¡ª¡Ù¤ÈÇ÷¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤È¤Ë¤«¤¯¤³¤Î·Ù»¡½ð¤ÎÂÐ±þ¤Ï¤ª¤«¤·¤¤¡£Á´Éô»ä¤¿¤Á¤¬¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÄÌ¤ê¤Î¤³¤È¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ç¥¢¥µ¥Ò¤Á¤ã¤ó¤ÏË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£ËÜÅö¤Ë²ù¤·¤¤¤Ç¤¹¡×
Æ±½ð¤ä¸©·ÙÁÜºº1²Ý¤Î¸å¼ê¤Ë²ó¤Ã¤¿ÂÐ±þ¤ËÂÐ¤·¡¢¡Öµß¤¨¤ë¤Ï¤º¤ÎÌ¿¤ò¸«»¦¤·¤Ë¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦ÈãÈ½¤¬¹â¤Þ¤ê¡¢Âç¤¤Ê¤¦¤Í¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤³¤Ç¸©·Ù¤Ï£µ·î¤«¤é°ìÏ¢¤ÎÂÐ±þ¤ò¸¡¾Ú¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
Êó¹ð½ñ¤Ç¤Ï¡ÖÃ´Åö¤·¤¿·Ù»¡´±Á´°÷¤¬´í¸±À¤äÀÚÇ÷À¤ò²á¾®É¾²Á¤·¤ÆÊó¹ð¤äµÏ¿²½¤òÂÕ¤Ã¤¿¡×¤Ê¤Éº¬ËÜÅª¤Ê½éÆ°¤Î¥ß¥¹¤ò»ØÅ¦¡£
¤Þ¤¿¸©·ÙËÜÉô¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¡ÖÀîºêÎ×¹Á½ð¤«¤é¤ÎÊó¹ð¤òÄÉÇ§¤¹¤ë¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤ÈÅö»ö¼Ô°Õ¼±¤¬´õÇö¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤òÈãÈ½¡¢ËÜÉôÆâ¤Ë¥¹¥Èー¥«ー»ö°Æ¤òÅý³ç¤¹¤ë»²»ö´±µé¥Ý¥¹¥È¤ò¿·Àß¤·¤ÆÉô½ð´Ö¤ÇÅ¬ÀÚ¤ÊÏ¢·È¤¬¼è¤ì¤ë»ÅÁÈ¤ß¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ë¤È¤·¤¿¡£
ÏÂÅÄËÜÉôÄ¹¤ÏÊó¹ð½ñÈ¯É½¤ËÈ¼¤¦µ¼Ô²ñ¸«¤Ç¡¢¼«¤é¤¬·Ù»¡Ä£¤«¤é´ÉÍýÀÕÇ¤¤òÌä¤¦¸ýÆ¬¸·½ÅÃí°Õ½èÊ¬¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¡¢¡Ö¸©Ì±¤Î³§ÍÍ¤Î¿®Íê¤òÂ»¤Ê¤¦¤³¤È¤È¤Ê¤êÀÕÇ¤¤òÄË´¶¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¼Õºá¤·¤¿¡£
¿ÀÆàÀî¸©·Ù¤¬Èó¤òÇ§¤á¤¿¤È¤ÎÃÎ¤é¤»¤òÊ¹¤¤¤¿Èô¾¾¤µ¤ó¤Ï¡¢¡ÖÉ¬¤º¤³¤¦¤Ê¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤·¡¢¼è¤ê¹ç¤ª¤¦¤È¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿ÀîºêÎ×¹Á½ð¤ÎÃ´Åö¼Ô¤Ë¤Ï¡¢¡È¤¢¤ó¤¿¤é¤Î¤³¤ÎÂÐ±þ¤Ë¤ÏºÇ¤â¸·¤·¤¤½èÊ¬¤¬²¼¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤¾¡É¤È¤â·Ù¹ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤È»ö·ï¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡Ö²¬粼¤µ¤ó¤Î²ÈÂ²¤«¤éºÌºéÍÛ¤µ¤ó¤¬¼ºí©¤·¤¿¾õ¶·¤òÊ¹¤¯¤È¡¢¤³¤ì¤Ï¤¿¤À¤Î²È½Ð¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢»ö·ï¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ»àË´¤¹¤ë´í¸±¤¬¹â¤¤¡ÈÆÃ°Û¹ÔÊýÉÔÌÀ¼Ô¡É¤È¤·¤Æ¤¤Á¤ó¤ÈÇ§¼±¤·ËÜÉôÄ¹¤¬ÀÕÇ¤¤ò»ý¤Ã¤Æ»Ø´ø¤¹¤ëÂÖÀª¤ò¼è¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤»ö·ï¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ÏÌÀÇò¤Ç¤·¤¿¡£
¤À¤«¤é¤´²ÈÂ²¤È°ì½ï¤ËÀîºêÎ×¹Á½ð¤ËÂÐ±þ¤òµá¤á¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Ã´Åö¼Ô¤ÏÆ¨¤²¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤ï¡¢¤´²ÈÂ²¤¬¤¤¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Ç£µ¿Í¤Î·Ù»¡´±¤¬ËÍ¤ò°Ï¤ó¤Ç¡Ø¤Ê¤ó¤Ç¤¢¤ó¤Ê°ì²È¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¤Î¤«¡Ù¤È×ø³å¤·¤Æ¤¯¤ë¤ï¤ÇÂÐ±þ¤Ï¤Ò¤É¤¤¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
¤½¤¦¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¡¢¸å¤Ë¾è¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¿¸©·ÙËÜÉô¤Î¿Í¿È°ÂÁ´²Ý¤Î·Ù»ë¤ËÊó¹ð¤·¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤éËÜÉô¤Ï¡¢½ð¤¬ºÇ½é¤ÎÃÊ³¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¤Õ¤ë¤Þ¤¤¤ò¤·¤¿¤Î¤«¡¢Á´ÉôÇÄ°®¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤Ç¡¢±£¤»¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤ÆÂçµ¬ÌÏ½èÊ¬¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡ÊÈô¾¾¤µ¤ó¡Ë
¤½¤·¤ÆÈô¾¾¤µ¤ó¤Ï¿ÀÆàÀî¸©·Ù¤Î¡È°Å¹õ¤ÎÎò»Ë¡É¤¬¤Þ¤¿·«¤êÊÖ¤µ¤ì¤¿¤ÈÃ²¤¯¡£
¡Ö¤À¤¤¤¿¤¤¿ÀÆàÀî¸©·Ù¤Ï¡¢1999Ç¯¤Ë¸½Ìò·Ù»¡´±¤Î³Ð¤»¤¤ºÞ»ÈÍÑ¤ò¸©·ÙËÜÉôÄ¹¤¬°®¤ê¤Ä¤Ö¤¹ÆÃÂç¤ÎÉÔ¾Í»ö¤òµ¯¤³¤·¡¢ÍâÇ¯¤Î·Ù»¡Ë¡²þÀµ¤È¤¤¤¦Âç²þ³×¤Î°ú¤¶â¤ò°ú¤¤¤¿¸©·Ù¤Ç¤¹¡£¤½¤Î·Ù»¡Ë¡²þÀµ¤Ç¤Ï¡ÈÈï³²¼ÔÂÐºö¤Î¿ä¿Ê¡É¤âÃì¤Î°ì¤Ä¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ì¤¬¤Þ¤¿¤³¤Î¤è¤¦¤Ê·Á¤Ç¤Ê¤¤¤¬¤·¤í¤Ë¤µ¤ì¡¢Ì¿¤¬Ã¥¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡×¡ÊÈô¾¾¤µ¤ó¡Ë
¤Ï¤¿¤·¤ÆÃÏ¤ËÂÄ¤Á¤¿¿ÀÆàÀî¸©·Ù¤Î¿®Íê²óÉü¤Ï³ð¤¦¤Î¤«¡£
¢¨¡Ö½¸±Ñ¼Ò¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡×¤Ç¤Ï¡¢º£²ó¤Îµ»ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¤´¾ðÊó¤òÊç½¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²¼µ¤Î¥áー¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¤«X¡ÊµìTwitter¡Ë¤Þ¤Ç¾ðÊó¤ò¤ª´ó¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥áー¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¡§
shueisha.online.news@gmail.com
X¡ÊµìTwitter¡Ë
@shuon_news¡¡
¼èºà¡¦Ê¸¡¿½¸±Ñ¼Ò¥ª¥ó¥é¥¤¥óÊÔ½¸Éô¥Ë¥åー¥¹ÈÉ