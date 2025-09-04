この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「#脳教室 早く失敗しよう」に登場した脳科学者の茂木健一郎氏が、失敗と人生について熱く語った。動画の中で茂木氏は、「なるべく早く失敗しちゃうっていうのはいいことだっていう」と自らの持論を展開。その理由について、「失敗しても受け身をちゃんとやれば怪我しないし、転んでもまた立ち上がればいいから」と、失敗を恐れるあまり行動できなくなるよりも、とにかく早く挑戦し、転んでみることの大切さを強調した。



茂木氏は、柔道の受け身の練習を例に挙げ、「柔道でも必ず受け身から練習するじゃないですか。受け身さえちゃんとやっておけば、思い切って技をかけられるってことで」と語る。人生もこれと同じで、「恐れてると何もできなくなっちゃうんで、とにかく早く失敗する。そういうことが大事だと思うんですよね」と、自信を持って新たな挑戦に臨むべきだと訴えた。



また、学校や家庭において子どもたちが早い段階で失敗できる環境の大切さについても言及。「生徒、子供になるべく早く失敗させるっていう。それでも大丈夫だってことを学ぶ。それが必要なことなのかなって私は思っています」と話し、失敗を通じて学ぶことの重要性を改めて訴えた。



動画の締めくくりでは、「一度とにかく失敗しちゃうと、こんなもんだって転んだらまた起き上がればいいんだと思える」とし、失敗を恐れず前向きに生きる姿勢の大切さを視聴者に呼びかけていた。