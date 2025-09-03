【推しの子】×チロリアンの描き下ろしデザイン缶、ルビーとアイの描き下ろし衣装がかわいい！
TVアニメ『【推しの子】』×チロリアンの描き下ろしデザイン缶が9月17日（水）より数量限定発売される。
＞＞＞『【推しの子】』×チロリアンの描き下ろしデザインアイテムをチェック！（写真9点）
『【推しの子】』は、2020年に『週刊ヤングジャンプ』（集英社）で赤坂アカと横槍メンゴのタッグで連載スタートした漫画。
伝説的アイドル・アイの子どもとして転生するファンタジックな設定とショッキングな描写もいとわないサスペンス要素、「芸能界」という複雑な世界に躊躇なく切り込む他に類を見ない斬新なストーリーに衝撃が走り、幅広い世代に話題沸騰。コミック累計1800万部を売り上げ（※2024年7月）、アニメ第2期、実写映像化とその勢いはとどまるところを知らない話題作だ。
チロリアンは、1962年に千鳥屋が発売した洋菓子で、千鳥饅頭総本舗の登録商標。福岡の土産として、またお茶の間のお菓子として親しまれてきたチロリアン。オーストリアのチロル州に古くから伝わってきた伝統的なレシピで焼き上げたロールクッキーに、クリームを詰めるというアレンジを加え、寛永七年（西暦1630年）に創業の千鳥屋が愛情を込めて作っている。
そんなチロリアンに、ルビーとアイが福岡・宮崎をイメージした衣装で登場！ 博多あまおう苺＆宮崎マンゴーフレーバーを詰め合わせた、博多銘菓「チロリアン」とアニメ『【推しの子】』のコラボ商品だ。
商品は、チロリアンショートの博多あまおう苺と宮崎マンゴーが4本ずつ入った「【推しの子】×チロリアン コラボ缶」と、コラボ缶2個に限定トレカが1枚付いた「【推しの子】×チロリアン クリアバッグ」の2種。限定トレカは2種あり、どちらか1種が付属する。
発売初日は、博多駅いっぴん西通り店にて数量限定で先行販売。9月30日まで同店のみで購入できる。10月以降は千鳥屋全店舗・オンラインショップにて順次販売予定だ。
（C）千鳥饅頭総本舗
