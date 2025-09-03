この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネルで活躍中のミライ氏が、「【最新AIツール12選】Grokのwebブラウザ版に動画生成AI『Imagine』が実装/FreepikにNano Bananaの便利編集機能実装」と題した動画を公開。今回の動画では、ここ1週間でリリースされたAI分野の新機能や話題のツール12選のうち、週刊AIツールベスト10では紹介しきれなかった注目ツールの数々にスポットを当て、「どんなスタイルでも自由に組み合わせることができ、元の画像らしさがちゃんと残る」といった独自の視点で解説が行われた。

まずは、X-AIのAIチャットツール「Grok」のWebブラウザ版に、無料で使える画像・動画生成機能「Imagine」が実装されたことを紹介。ミライ氏は「Grokは公式サイトでサインインするだけで画像や動画を極めて手軽に生成できます」と利便性を強調。また、「Imagineは無料プランのユーザーでも利用可能で、生成画像からさらにワンクリックで6秒動画も作れる」と、クリエイティブな使い方のポイントを解説した。

続いて紹介されたのは、Dynamics LabによるAI生成エンジン「Mirage2」。このツールでは、画像から“操作可能なゲームのような世界”をAIが構築。「スタートボタンをタップすれば、選んだ世界を自由に探索できる」など、没入型の体験に注目した説明が続いた。

次はAIプラットフォーム「Freepik」のアップデート。Googleの画像生成・編集AIモデル「ナノバナナ」連携を経て、「アップロードした画像の編集したい箇所にコメントを加えるとその通りに編集してくれる」「無料でも利用可能」と、直感的な編集機能の強みが語られた。

さらに、バイトダンスの研究者らによる新AI「USO」を解説。「画像と参照画像、テキストを組み合わせて画像を別スタイルに変換できる。どんなスタイルも自由に合成ができる」という万能さを強調し、最新トレンドのAIモデルも抜かりなく抑えている。

英中日など33言語間相互翻訳を可能にする「Hunyuan-MT-7」や、5600億パラメータを誇る中国発・大規模言語モデル「LongCat-Flash」もピックアップ。翻訳・チャット分野の進化にも「機械翻訳の品質でOpenAIやGoogleを超えるスコアを出している」など、新旧モデルの性能比較を交えながら説明した。

他にも画像・動画生成AI「Hailuo AI」、高速音声生成AI「MAI-Voice-1」、AI基盤モデル「MAI-1-preview」、メール要約・分析エージェント「Manus」、デジタルツイン生成ツール「HeyGen」など、個性的なAIツールが続々登場。ミライ氏は「AIツールに興味のある方は、ぜひ自分の手で試してみてください」と呼びかけ、「なお、この動画で紹介した記事やツールなどのリンクは概要欄で公開しています」と実用面にも配慮して動画を締めくくった。

