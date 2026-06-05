手軽に始められる朝食抜きや1日1食ダイエット。しかし医師の目から見ると、長期的に続けることには慎重にならざるを得ない根拠がある。短期絶食のデメリットを、データとともに整理する。東京農業大学で栄養について長年研究し、医師としても活動する田中越郎氏の新刊『医者が教える 栄養学的に正しい最高の食事術』からヒントを探る。（構成／ダイヤモンド社・林拓馬）絶食明けの食事で、血糖値が想定以上に上がる短期絶食にはメ