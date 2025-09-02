9月15日「敬老の日」に、VTuber本阿弥あずさ（17）主催『あじゅ姉フェス 敬老杯』を開催！

　VTuber事務所「すぺしゃりて」所属の永遠の17歳本阿弥あずさが贈る、前代未聞の「世代・年代」別のチーム戦格ゲー祭り――「あじゅ姉フェス 敬老杯」がついに開幕します！

　大人気タイトル『STREET FIGHTER 6』を舞台にミドルシニア、ミドル、そして、あじゅ姉率いるフレッシュ世代……幅広い年代の猛者たちがチームを組み、プライドをかけた熱いバトルを繰り広げます。

　大会は敬老の日、9月15日（月・祝）18:00より、本阿弥あずさの公式YouTubeチャンネルで配信。
　実況にはアール、解説にはハメコ。という豪華布陣も参戦。格ゲー好きも、VTuberファンも、ミドルシニアからフレッシュまで世代を超えたドラマに酔いしれる夜になること間違いなしです！

以下、リリースより引用

■イベント基本情報

開催日時：2025年9月15日（月）18:00~

本配信チャンネル：本阿弥あずさYouTubeチャンネル（https://www.youtube.com/@azusa_honami）

実況：アール（https://x.com/papatiwawa）

解説：ハメコ。（https://x.com/hameko）

主催：本阿弥あずさ、すぺしゃりて

■参加者

▼ミドルシニアチーム

こく兄（https://x.com/kokujind）

修行僧（https://x.com/omoiyari_）

Nemo（https://x.com/GOOD_NEMO）

マゴ（https://x.com/magotto3）

▼ミドルチーム

かずのこ（https://x.com/kazunoko0215）

どぐら（https://x.com/maneater_dgr）

takera（https://x.com/takeraketa）

夕刻ロベル（https://x.com/yukokuroberu）

▼フレッシュチーム

本阿弥あずさ（https://x.com/azusa_honami）

斜落せつな（https://x.com/Setsuna_VPI）

玉餅かずよ（https://x.com/tamamochikazuyo）

べてぃ（https://x.com/xxBetty_）

コーチ：立川（https://x.com/TachikawaBR）

■すぺしゃりてについて

ゲームが大好きなタレントが集まる、ゲーム配信を活動の主軸とする女性VTuber事務所です。

公式X：https://x.com/Specialite_JP

公式サイト：https://specialite.games/

■REALITY Studios株式会社について

多彩なタレントをマネジメント、プロデュースするVTuber事務所の運営を行っています。

https://reality-studios.inc/