7月に松下洸平（38）が結婚を報告。電撃婚だったため衝撃は大きく、“洸平ロス”に陥る人が続出した。これまでにも名だたるイケメンが結婚で多くの女性に衝撃を与えてきたが、今、「結婚したらショックな男性タレント」は誰なのか。20代〜50代の女性500人が選んだトップ10を発表!

【全順位あり】女性が選ぶ「結婚したらショック」な男性タレントランキング

10位は13票で、北村匠海（27）、平野紫耀（28）、山崎賢人（30）の3人がランクイン。

朝ドラ効果はやっぱりすごかった!

まずは北村から。「『あんぱん』（NHK）でファンになった」（愛知県・32歳）と言うとおり、ヒロインの夫・柳井嵩役でお茶の間の心をがっちりつかんだ北村。

9歳でCMデビューし、ダンスロックバンド、DISH//でも活躍中だ。「可愛いけど演技力もあり歌もうまい」（滋賀県・52歳）などの声が届いた。

「子役のころから活躍し、そこに『あんぱん』が来て、年上世代にも刺さりましたね」

と語るのは、放送作家でコラムニストの山田美保子さん。「『あんぱん』ではご自分は出演しないのに嵩の幼少時代の撮影現場にいらっしゃったり、すごくまじめな方。私自身も、この作品で北村さんのさまざまな側面を知って、まだまだ結婚しないでほしいなと思ってます」（山田さん、以下同）

平野はKing＆Princeを経て、現在はNumber_iで大人気だ。「応援してるからリア恋」（千葉県・26歳）、「もし結婚したら、ショックというより心配しちゃいそう」（北海道・42歳）などのコメントが届いた。

「あまり生活感のない方で、私はそこにすごく魅力を感じます。そういう意味でも、結婚は想像したくないというか。絶対的な人気者ですし、彼もそんな気持ちはないでしょうけど、もし結婚したら会社を休む人が続出しそう（笑）」

Netflix『今際の国のアリス』最終章が9月25日から配信、主演映画『キングダム』第5弾が来夏公開と、話題豊富な山崎には、「昔から演技がうまくてカッコいいので好き」（広島県・34歳）、「好きだから誰とも結婚してほしくない」（北海道・42歳）などの声が。「広瀬すずさんとの破局報道が出ましたが、（破局）してない説もあって。私はまだ結婚は遠いんじゃないかなと。お仕事がノリにノッているので、親戚のおばさんみたいですけど、“今はやめてね”という気持ちです（笑）」

結婚してほしくない9位〜6位は

9位は15票で斎藤工（43）。主演ドラマ『誘拐の日』（テレビ朝日系）も好調で、映画監督や写真家、プロデュース業などでも有名だ。「誰のものにもならずに、飄々としていてほしい」（兵庫県・41歳）、「仕事熱心な印象があるので、結婚とギャップがある」（山口県・40歳）などの声が目立った。

「斎藤さんは、もう結婚しないんじゃないかなという気がします。以前、偶然、和食屋さんでお会いしたことがあるんですが、企画書などを読みながら、お一人で料理を召し上がっていて。好きなこと、やるべきことがいっぱいで、彼の人生設計に結婚はなさそうな気がします」

8位は神木隆之介（32）が18票でランクイン。幼少期から数多くの作品で活躍してきただけに、「子役時代から見ているので、みんなの神木くんじゃなくなったら寂しい」（宮崎県・44歳）、「いつまでも若々しく、可愛らしいので」（愛知県・51歳）などのラブコールが。

「神木さんも、お仕事大好きという印象が強いですよね。今でも普通に高校生役ができる方なので、もし結婚したらショックより、びっくりという感覚になるのでは。“まだ高校生だと思ってたのに!”みたいな（笑）。彼の辞書には、今は結婚の二文字はない気がします」

続いては6位に2人。山田涼介（32）と横浜流星（28）が22票で並んだ。

Hey!Say!JUMPとしても俳優としても活躍中の山田には「見た目もオーラも性格もTHEアイドルなので、結婚は想像できない」（千葉県・47歳）、「いつまでも王子様でいてほしい」（神奈川県・53歳）などの声が。

「絶対的な美しいお顔と礼儀正しさ。気遣いも素晴らしくて、本当に王子様ですね。個人的に、このランキングでいちばん王子様感のある方だと思います」

その分、もし結婚したらほかの人よりさらに衝撃が大きそう。

「お仕事やファンの方々を非常に大事にされているので、もし結婚を決めたらほかの方の場合より大きな決断という気がして。“もう降参です”と、逆にちょっと納得しちゃうかもしれないですね（笑）」

大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』（NHK）や大ヒット映画『国宝』などで活躍する横浜には、「カッコいいのに鼻にかけないところが好き」（東京都・42歳）と人柄を推す声や、「寝起きの顔を誰にも見てほしくない」（愛知県・56歳）、「ちょっと無理。35歳くらいまでは夢を見させてほしい」など切実なコメントが。

「横浜さんもお仕事が大好きで、プライベートにまで気持ちが行ってない感じがするんです。全身全霊でお仕事に取り組まれている印象が強いので、『35歳くらいまでは〜』というコメントは私も同感。今はお仕事に邁進してください、という思いを含めての、結婚しないでほしい人ですね」

国宝級イケメン俳優が当然のランクイン

5位は23票で吉沢亮（31）。主演映画『国宝』が社会現象になり、10月からの朝ドラ『ばけばけ』（NHK）出演も決定した。「誰かだけのものになるのがもったいない」（静岡県・45歳）、「もう少し、独身の彼を見たい」（千葉県・49歳）という声に加えて、「国宝だから」という粋なコメントも。昨年、飲酒のトラブルがあったが、本人の深い反省や事務所の真摯な対応で、大きな批判も起こらなかった。

「このときアイリスオーヤマさんが吉沢さんのCMを続けて。不買などにもつながりかねないご時世なので英断だったと思いますし、それは吉沢さんのお人柄ゆえという部分もあるはず。今やなくてはならない方なので、絶好調のこのタイミングでは結婚しないでほしいという感じかな」

続いて4位は25票で小泉孝太郎（47）。小泉純一郎元首相（83）の長男で、弟は農林水産大臣の小泉進次郎（44）。自身は数々のドラマや映画で活躍している。「結婚しない自由を選んでいる感じ」（埼玉県・40歳）、「いちばん結婚と遠そうな人」（群馬県・40歳）と、独身キャラが根づいているもよう。

「私はバラエティー番組『プラチナファミリー』（テレビ朝日系）が大好きなんですが、品があって優しくて素敵なんです。私の中で“ここまできたならもう結婚しないで”と感じる方の上位かな（笑）。仲良しのムロツヨシさん（49）も独身なので、そこも結婚は遠そうだと感じる一因ですね」

3位には目黒蓮（28）が28票で入った。Snow Manでもソロでも向かうところ敵なしの人気者。「ルックスもスタイルもよくてダンスも演技も上手で、努力家で優しくて涙もろくてファン思い。熱愛の噂でも大ショックを受けると思うのに、結婚したら自分がどうなってしまうかわからない」（埼玉県・49歳）と悲痛な懇願をはじめ、「今はまだみんなのメメでいて」（長崎県・33歳）など熱烈コメントが。

「主演俳優として絶対的な存在になりましたね。もし結婚となったら、会社休むくらいじゃ全然足りなくて、“ちょっと逃亡してくる”みたいな人が続出しそう。また目黒さんは、みなさんが自分の結婚相手として想像しやすいというか、そんな現実感がある気がして。だからショック度もさらに高そう」

2位は33票で佐藤健（36）。主演＆エグゼクティブプロデューサーを務めたNetflixドラマ『グラスハート』がヒット街道爆進中だ。「彼の幸せを願いたいけど、複雑な気分になりそう」（愛知県・56歳）、「電王のころから大ファン。結婚しないでとは思いませんが、したらショック」（神奈川県・53歳）と複雑な思いを寄せる人や、「男前でストイックなイメージ」（和歌山県・45歳）などの声が。山田さんも最近、彼のストイックさに魅せられたそう。

「『あさイチ』で『グラスハート』について話されていたんですが、何年もかけてすごくストイックに取り組まれていたと知って。すごい人だなと心から驚きました。若い役者さんのこともしっかり考えて指導者的な側面もあり、若いころとイメージが変わりましたね」

20代は写真週刊誌に撮られたりすることもあった佐藤。

「あのころは結婚しそうなイメージも少しあったけれど、今はまったく想像がつかないですね。どんどんステージを上っているので、もし結婚となったら驚きで言葉を失いそう」

独身イケおじの筆頭格が首位を獲得

そしてラストはやはりこの人。竹野内豊（54）が67票で1位に輝いた。今年上半期は『あんぱん』の寛おじさん役で日本中の心をワシづかみ。主演映画『雪風 YUKIKAZE』も好評だ。「独身イケおじの筆頭」（東京都・59歳）、「同年代の俳優はみんな結婚したので、最後の砦」（長崎県・43歳）、「あんなイケおじが誰かのものになるなんて考えられない」（鹿児島県・49歳）など、強い思いがぎっしり。山田さんも「もう、しないと信じましょう（笑）」と。

「竹野内さんの人気は本当にすごいですね。『クリスマスを一緒に過ごしたい』『ドライブデートをしたい』などのランキングでもすごく強い。こういうシチュエーションは、既婚者の方だとお相手のことが浮かんで、ちょっと想像しづらいんです。なので、独身を貫いている竹野内さんのポイントがどんどん加算されていって、もはや永久不滅ポイントに（笑）」

また、CMでの活躍にも山田さんは注目している。

「最近では長年、吉永小百合さんが出演していたJR東日本の『大人の休日倶楽部』を引き継いで。CM業界でも竹野内さんの価値がどんどん上がっているので、突然の結婚はないのかなと。CMは契約が厳しいですから。ここまできたから、どうぞ独身を貫いてくださいと願ってます」

11位以下で山田さんが気になったのは、岩田剛典（36）と志尊淳（30）。

「岩田さんはお仕事に貪欲な印象ですし、志尊さんもさまざまなお仕事が増えているので、結婚しているときじゃないという感じなのでは。おふたりとも女性の気配がないので、もし結婚したら噂がある人より衝撃が大きそうですね」

結婚には当然、相手がいる。山田さんは、結婚を急ぐ女性が現れた場合が心配と。

「やはり女性のほうが年齢に敏感なので、お相手が年上の方だと、ある日突然結婚ということになりがちなんです。予想外だけにショックも大きいので、それだけは勘弁してくださいとみなさん思っているのでは」

この面々には、“どうかもう少しだけ、私たちに夢を見させて”と願うばかり!

＜取材・文／今井ひとみ＞

山田美保子 放送作家､コラムニスト。テレビ･ラジオのコメンテーターとして『サンデージャポン』（TBS系）などに不定期出演中