¡¡¥¾¥ó¥Ó¤¿¤Ð¤³¤¬ÏÃÂê¤À¡£»ÈÍÑ¤¹¤ë¤È¼êÂ¤¬¤±¤¤¤ì¤ó¤¹¤ë¤Ê¤É¤Î¾É¾õ¤òµ¯¤³¤¹¤È¤¤¤¦¡¢¹ñÆâÌ¤¾µÇ§¤Î°åÌôÉÊÀ®Ê¬¡Ö¥¨¥È¥ß¥Ç¡¼¥È¡×¤ò´Þ¤ó¤À´í¸±¥É¥é¥Ã¥°¤Î¤³¤È¤À¡££µ·î¤Ë¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤¬»ØÄêÌôÊª¤ËÄÉ²Ã¡£²Æì¤Ç¤ÏÂáÊá¼Ô¤¬½Ð¤ë¤Ê¤ÉÌäÂê²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸üÏ«¾Ê¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¨¥È¥ß¥Ç¡¼¥È¤Ï³¤³°¤ÇÄÃÀÅºÞ¤äËã¿ìÆ³ÆþÌô¤È¤·¤Æ»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£²Æì¤Ç½Ð²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ï¡¢ÅÅ»Ò¤¿¤Ð¤³¤ÇµÛ°ú¤Ç¤¤ë¥ê¥¥Ã¥É¾õ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¡Ö»ÈÍÑ¤¬¤ä¤á¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢»àË´Îã¤ò´Þ¤à·ò¹¯Èï³²¤ä°Û¾ï¹ÔÆ°¤ò°ú¤µ¯¤³¤¹¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¡¢ËãÌô¤ä³ÐÀÃºÞÅù¤ÈÆ±ÍÍ¤ËÂçÊÑ´í¸±¤ÊÌôÊª¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢·ò¹¯Èï³²¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢½ý³²»ö·ï¤ä¸òÄÌ»ö¸ÎÅù¤ÇÂ¾¿Í¤ò´¬¤¹þ¤à»öÎã¤âÊó¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´í¸±À¤ò¸Æ¤Ó³Ý¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡»ØÄêÌôÊª¤Ë¤Ê¤ê¡¢À½Â¤¡¢Í¢Æþ¡¢ÈÎÇä¡¢½ê»ý¡¢»ÈÍÑÅù¤¬¶Ø»ß¤µ¤ì¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢²Æì¤Ç¤ÏÂáÊá¼Ô¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£Ãæ¹ñ¤äÂæÏÑ¤Ç»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢µ÷Î¥¤¬¶á¤¤²Æì¤Ë¤â¹¤Þ¤Ã¤¿²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£ÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¨¥È¥ß¥Ç¡¼¥È¤ò´Þ¤àÅÅ»Ò¤¿¤Ð¤³¤òÉþÍÑ¤¹¤ë¤È¼êÂ¤¬¿Ì¤¨¤¿¤ê¡¢¸ÀÍÕ¤¬¤¦¤Þ¤¯½Ð¤Æ¤³¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£¥¾¥ó¥Ó¤Î¤è¤¦¤Ê¾É¾õ¤È¤Ê¤ëÌôÊª¤Ë¡Ö¥Õ¥§¥ó¥¿¥Ë¥ë¡×¤¬¤¢¤ê¡¢ÊÆ¹ñ¤Ç¤Ï¼Ò²ñÌäÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬Æ±¤¸¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤ÏÂçÊÑ¤À¡£
¡¡²Ì¤¿¤·¤Æ²Æì¤«¤éÆüËÜÁ´¹ñ¤Ë³È»¶¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ë¤Î¤«¡£Îã¤¨¤Ð¤»¤»ß¤áÌô¤Ê¤É»ÔÈÎÌô¤Î²á¾êÀÝ¼è¡Ê¥ª¡¼¥Ð¡¼¥É¡¼¥º¡Ë¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤ë¥È¡¼²£¤Ê¤É¤ÏÂç¾æÉ×¤Ê¤Î¤«¡£
¡¡¥È¡¼²£»ö¾ð¤Ë¾Ü¤·¤¤¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤Ï¡ÖºÇ¶á¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¥È¡¼²£¤Ë¤¿¤à¤í¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤é¤Ë¥¾¥ó¥Ó¤¿¤Ð¤³¤Î¤³¤È¤òÊ¹¤¤¤Æ²ó¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£¤Î¤È¤³¤í¤¢¤Þ¤êÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£»ØÄêÌôÊª¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤½¤¦´ÊÃ±¤Ë¤ÏÆþ¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£¤¹¤êÈ´¤±¤Æ¤¯¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¥È¡¼²£¤Ï·Ù»¡¤ä·ÙÈ÷°÷¤Î´Æ»ë¤ÎÌÜ¤â¸·¤·¤¯¤¦¤«¤Ä¤Ê¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡Ãí°Õ¤¬É¬Í×¤À¡£
