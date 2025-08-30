日本人だけでなく世界でも認められているグルメの1つと言えばラーメン。

日本全国には数えきれないほどのラーメン店があり、もちろん知られざる名店がキラ星のごとく存在している。

例えば、西日本でいえば広島市民を魅了し続ける「陽気」、岡山市民を魅了し続ける「天神そば」、山口県周南市民が愛するスター系ラーメンの「第三スター」や岩国市民に愛され続ける「寿栄広食堂」 などが存在している。

甲信越地方では新潟県長岡市民が足しげく通う「青島食堂」や長野県松本市民が愛するイラン人が作る絶品ラーメン、「ラーメン藤」に、あの田中要次さんも愛すると言う長野県木曽町の「あすなろ」のチャーシューメンなどが挙げられる。

東海地方では、いまや全国区となった名古屋名物の「台湾ラーメン」を初め、一宮市民を魅了しつづける「ベトコンラーメン」に、知られざる岐阜県多治見市の「台南ラーメン」などが挙げられる。

もちろん北の大地・北海道にも、北海道ラーメンランキングで1位を独占し続ける味噌ラーメンのお店「彩未」や、あの北川景子さんを魅了したショウガラーメンの名店「信月」など、数え上げればきりがない。

首都圏でいえば、横浜市民が愛するソウルフード・サンマー麺の名店「玉泉亭」、に平塚市民が愛して止まない独自の平塚タンメン、日本で初めてミシュランの星を獲得したラーメンなど、もはや挙げていくことが困難なほど、さまざまな名店がひしめき合っているのだ。

そんな日本中にある美味しいラーメンの中から、今回は長野県長野市にある絶品味噌ラーメンのお店を紹介したい。

お店の名前は「みそ家」だ。

・長野駅から徒歩1分、駅から近いため出張でも旅行でも訪れることができるお店

こちらのお店、長野駅から徒歩1分のところにあるお店。

そのため、長野に行ってしまえば、いつでも美味しい信州味噌のラーメンを堪能することができる旅行者にとても優しいラーメン店なのである。

やはり旅行の楽しみの1つはその場所でしか味わえない食べ物。長野に行くのであればこちらのお店は外せない。



・こだわりの味噌ラーメン

こちらのお店で味わえるのは味噌味か辛味噌のラーメンかつけ麺。

どれにするか迷ってしまうかもしれないが、もし訪れたのであればこちらのお店でしか味わえない、熟成信州味噌を使い、さらに麺は長野県産小麦を石臼で挽いた小麦を使用した麺を使ったメニューをオーダーしておきたい。



今回はオーソドックスな「石臼味噌」をご紹介したい。

オーダーしてしばらくするとラーメンが提供されるのだが、これが非常にアツアツに仕上げられている。

香ばしい野菜を炒めた香りに、味噌の芳しい香り。それらがどんぶりから熱さによって立ち上るため、食欲を掻き立ててくれる。



まずは熟成信州味噌のスープを飲んでみてほしい。

優しい口当たりながら、じわじわと味噌の旨みやコクをしっかりと感じられる味わいとなっている。通常味噌ラーメンには生姜やニンニクなどパンチの効いた味わいが多いのだが、こちらの味噌ラーメンはあくまで味噌の味を全面に押し出して勝負している、そう感じるほど優しいながらに味噌の旨みをたっぷりと感じることができる。



そして、自慢の石臼で挽いた小麦の麺だ。

どちらかというと「すする」というよりも、ワシワシと噛み締める麺であるのだが、これがたまらない。もちもちとした食感でありながら噛みごたえがあり、そして噛み締めるたびに小麦本来の香りと甘みがゆっくりと広がっていく。これらが美味しい熟成味噌のスープと絡み合うのだから、美味しくないわけがないのだ。



そしてもし辛い味わいが好みならば、卓上の辛味噌を追加しても良いかもしれないし、卓上にある長野市が誇る七味唐辛子メーカー八幡屋礒五郎の七味唐辛子を加えてもいいかもしれない。

味噌に加えることで、味噌の味わいの輪郭がよりはっきりとするため、ラーメン全体が引き締まり、最後まで飽きることなく味わうことができる。



長野駅からすぐの場所にある、本格的な信州味噌を使った味噌ラーメンのお店「みそ家」。

もし長野を訪れるのであれば、ぜひ立ち寄って、その素晴らしい味わいを堪能しておきたい、そんなお店に違いないのだ。

＜お店の情報＞

お店 らぁめん みそ家

住所 長野県長野市南長野末広町1362

営業時間 11:00 から 00:00

