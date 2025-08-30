ガスト公式Xが51枚のお得なクーポン公開中！8月中ならアプリクーポンも要チェック。

2025年8月28日現在、ガストの公式Xでお得なクーポンを公開しています。

8月31日まではキッズメニューが最大半額

ガストは、「ラストサマーおトクーポン祭」と題し、51枚のクーポンを公開しています。

「甘とろから揚げ定食（4個）」や「うな重（吸い物・漬物・追いだれ付き）」などが100円引きになるほか、モーニング限定の「目玉焼き＆ベーコンソーセージセット」「スクランブルエッグ＆ベーコンソーセージセット」や、「ラッキーチーズINハンバーグセット」「キッズミニチーズINハンバーグプレート」といったキッズメニューが120円引きで食べられます。

ほかにも、「チーズINハンバーグ」「ミートドリア」「マルゲリータピザ」「ソフトクリーム（バニラ）」など、定番メニューからデザートまで、家族や友人などと楽しめるクーポンがラインアップされています。

クーポン利用期間は10月1日まで。

なお、8月31日までは、「キッズクーポン祭」も開催中。

「キッズうどんプレート」「キッズビッグハンバーグプレート」などのキッズプレート4種が半額に。「ラッキーマヨコーンピザセット」「低アレルゲンラッキーハンバーグカレーライス」などのラッキーセット3種は200円引きになるクーポンをすかいらーく公式アプリで配信しています。

8月中にキッズプレートとラッキーセットを頼むなら、10月1日まで使える「ラストサマーおトクーポン祭」よりも公式アプリのほうがお得ですよ。

ガストを利用する予定のある人はクーポンのチェックを忘れずに。

※画像は公式Xより。

東京バーゲンマニア編集部