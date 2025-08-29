Ì±²È¤ÇÂÞ¤ÎÃæ¤«¤é¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿4¿ÍÊ¬¤ÎÆ¬³¸¹ü¤Ê¤É¡Ö»ÊË¡²òË¶¤Î·ë²Ì¿Í¹ü¤ÈÆÃÄê¡×¡¡»à¸å50Ç¯°Ê¾å·Ð²á¤·¤¿ÃË½÷¤Î¹ü¡¡¿ÀÆàÀî¡¦°¦ÀîÄ®
¿ÀÆàÀî¸©°¦ÀîÄ®¤ÎÌ±²È¤Ç¡¢4¿ÍÊ¬¤ÎÆ¬³¸¹ü¤Ê¤ÉÊ£¿ô¤Î¹ü¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿»ö·ï¤Ç¡¢·Ù»¡¤Ï»ÊË¡²òË¶¤Î·ë²Ì¡¢¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¿Í¤Î¹ü¤Ç¡¢»à¸å50Ç¯°Ê¾å·Ð²á¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡ÛÌ±²È¤ÇÂÞ¤ÎÃæ¤«¤é¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿4¿ÍÊ¬¤ÎÆ¬³¸¹ü¤Ê¤É¡Ö»ÊË¡²òË¶¤Î·ë²Ì¿Í¹ü¤ÈÆÃÄê¡×¡¡»à¸å50Ç¯°Ê¾å·Ð²á¤·¤¿ÃË½÷¤Î¹ü¡¡¿ÀÆàÀî¡¦°¦ÀîÄ®
º£·î20Æü¡¢¿ÀÆàÀî¸©°¦ÀîÄ®¤Ç¡Ö¿Í¹ü¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤¬¼Î¤Æ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÅÚÃÏ¤ò´ÉÍý¤¹¤ëÃËÀ¤«¤é·Ù»¡¤ËÆÏ¤±½Ð¤¬¤¢¤ê¡¢Ì±²È¤ÎÉßÃÏ¤ËÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿ËãÂÞ¤ÎÃæ¤«¤é4¿ÍÊ¬¤ÎÆ¬³¸¹ü¤Î¤Û¤«¡¢Â¤Î¹ü¤Ê¤ÉÊ£¿ô¤Î¿Í¤Î¹ü¤È¤ß¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤Ï»ÊË¡²òË¶¤Î·ë²Ì¡¢¿Í¹ü¤ÈÆÃÄê¤·¡¢¹ü¤Ë¸½ÂåÅª¤Ê¼£ÎÅ¤Îº¯¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤Ê¤É¤«¤é¡¢»à¸å50Ç¯°Ê¾å¤¬·Ð²á¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¹ü¤Ï½÷À1¿Í¤ÈÊ£¿ô¤ÎÃËÀ¤Î¤â¤Î¤Ç¡¢20ºÐ¤«¤é50ºÐ¤¯¤é¤¤¤Î¤â¤Î¤À¤È¤ß¤é¤ì¡¢ÌÜÎ©¤Ã¤¿³°½ý¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¹ü¤Ë¤ÏÅÚ¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢·Ù»¡¤Ï¡¢ÊÌ¤Î¾ì½ê¤ËËä¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤¬²¿¤é¤«¤ÎÍýÍ³¤Ç·¡¤êµ¯¤³¤µ¤ì¡¢¼Î¤Æ¤é¤ì¤¿²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤È¤ß¤ÆÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£