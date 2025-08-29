◆ＪＥＲＡ セ・リーグ 広島８―３巨人（２８日・マツダスタジアム）

巨人・田中将大投手（３６）の史上４人目の日米通算２００勝達成は持ち越しとなった。王手をかけて広島戦（マツダ）に先発したが、２―１で迎えた２回１死満塁から泉口の適時失策で同点、自身の暴投で勝ち越し点を与えるなど一挙４失点と崩れ、２回６安打５失点（自責４）で２敗目を喫した。チームはマツダで今季３度目の３連戦３連敗。同一球場でシーズン３度の３タテを食らうのは史上初の屈辱だ。４連敗で借金２となり、３位のＤｅＮＡに１・５差、４位の広島にも２・５差に迫られた。

次々に生還する走者を、ぼう然と見つめた。真っ赤に揺れるマツダで、田中将がＫＯされた。逆転してもらった直後に再び試合をひっくり返され、移籍後ワーストタイの２回で降板。６安打５失点で２敗目を喫した。「本当悔しい結果に終わりました。相手（打者）のバランスを崩しきれなかった。そこは大きかったと思います」。日米通算２００勝はお預け。今後は登録抹消となり、２軍再調整の見込みとなった。

ポイントを抑えられなかった。初回、先頭・中村奨の中前安打を起点に３安打を許して失点。８月の再昇格後４試合目で初めて初回に点を奪われた。２―１となった２回も先頭・坂倉への死球をきっかけに連打などで１死満塁を招いた。そこから遊撃・泉口の適時失策で同点に。続くファビアンの打席で初球の１４６キロ直球をたたきつけて暴投で勝ち越され、なお二、三塁から２点適時打を左前に運ばれた。一挙４失点。主導権を渡し、直後の攻撃で代打を送られた。回の先頭の出塁、味方が点を取った直後の失点。ゲームの「流れ」を大事にしてきたベテランが、常々こだわる部分を実行できなかった。

日米通じての偉業達成なら昨年のダルビッシュ（パドレス）以来、日本人４人目の快挙。午後３時３３分のグラウンド入りから、多くのカメラに一挙手一投足を追われる注目度の高さだった。２１日のヤクルト戦（神宮）で今季２勝目。中６日の調整に不安はなかっただけに、先発の役目を果たせなかったことを悔やんだ。

広島入りした２５日の夜。大勢ら後輩投手９人と一緒に市内の焼き肉店へ向かった。たわいもない会話で盛り上がり、終始リラックスムードで絆を深めた。１０万円を超えた会計は「マサヒロさん」が快くごちそう。通算２００セーブ達成のお祝いでマルティネスのためにサプライズケーキも用意していた。私用と重なり結果的に守護神は会に参加できなかったが、チームを思う気持ちが行動につながった。

広島には５月１日（東京Ｄ）の対決でも３回８安打３失点と攻略されていた。今後について阿部監督は試合後「これから考えようかなと思います」と話すにとどめたが、一度登録を外れ間隔を空けることになったもよう。リベンジを期し、仕切り直す。（堀内 啓太）