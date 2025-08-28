クラブが公式発表

横浜F・マリノスは8月28日、FWヤン・マテウスがカタール1部のカタールSCへ完全移籍することを正式発表した。

現在26歳のヤン・マテウスは、ECヴィトーリア、SEパルメイラスなど母国ブラジルのクラブを経て、ポルトガルのエストリル・プライアやモレイレンセでもプレーした後、2022年に横浜FMへ加入した。

加入1年目から高いテクニックと突破力でチームの攻撃を牽引。J1リーグでは通算96試合に出場し17ゴールを記録したほか、AFCチャンピオンズリーグ（ACL／ACLE含む）では24試合に出場して8得点とアジアの舞台でも存在感を発揮した。

移籍に際し、ヤン・マテウスはクラブを通じて「ファン・サポーターの皆さんには感謝の気持ちしかありません。僕が加入してからずっと熱い応援をしていただき、ピッチに立っていても常に皆さんからの後押しを感じていました」と感謝の言葉を述べた。続けて「大好きな横浜の街を離れる前に、ホームの日産スタジアムで皆さんのお顔を見ることができ、とてもうれしく思いました。皆さんとお別れするのは寂しい気持ちですが、サッカーは何があるか分からないですし、またお会いできる日を楽しみにしています。3年間本当にありがとうございました」と別れのメッセージを届けた。（FOOTBALL ZONE編集部）