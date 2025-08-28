「いつか5大リーグのビッククラブの10番背負って輝いてたら最高ですね!」ファジアーノ岡山・佐藤龍之介のインタビュー後編に反響続々
YouTube公式チャンネル『サッカーダイジェストTV』で、ファジアーノ岡山の逸材・佐藤龍之介選手のスペシャルインタビュー（後編）を８月25日に公開した。“Jリーグウォッチャー”平畠啓史さんとの今回の対談では、日本代表活動で得たもの、理想の選手像についても話してくれている。また、同世代の友人たちとの微笑ましいやり取りについての秘話も収録されている。
日本代表に選ばれた影響もあり、このインタビューは大きな話題に。数多くファン・サポーターからYouTubeコメント欄やSNSに以下のような声が寄せられていた。
「彼が歩むであろう輝かしいキャリアの一部にファジアーノ岡山が入っていることを誇りに思います」
「若くてあどけないところがかわいいけど、同時に自分の言葉でしっかり表現できる大人な一面もあって、とっても魅力的な人」
「ファジアーノ岡山を選んでくれて、ほんまに、ありがとう」
「これから世界に羽ばたくであろう君を、目の前で見られる我々は本当に幸せです」
「18歳らしい、ちゃんとあどけない顔が見れてよかったです」
「いつか5大リーグのビッククラブの10番背負って輝いてたら最高ですね!」
「ずっとファジにいてくれなんて思ってても言えないけど、せめてもうしばらく、「ファジアーノ岡山の佐藤龍之介」を応援させてください」
「フロントは来季10番にするべき」
佐藤選手の貴重な一面を覗けるレアなインタビューになっている。
構成●サッカーダイジェストTV編集部
