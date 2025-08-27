バルセロナに所属するスペイン代表FWラミン・ヤマルが、自身のインスタグラムで新恋人と思われるアルゼンチン人ラッパーのニッキー・ニコールさんとのツーショットを公開し、大きな話題となっている。ヤマルは自身の18歳の誕生日パーティーを巡る騒動や、アダルトサイトのインフルエンサーとの関係が噂されるなど、今夏はピッチ外での話題が尽きなかった。『Daily Mail』が伝えている。





ヤマルは先日、25歳の誕生日を迎えたニコールさんとの写真を公開し、親密な関係にあるとの見方を一層強めている。両者の関係は、ニコールさんがヤマルの誕生日パーティーに出席したことをきっかけに噂されてきたという。一方で、ニコールさんは昨年、別の歌手との破局を公にしている。しかし、ヤマルのプライベートを巡っては、18歳の誕生日パーティーで「小人症の男性や特定のバストサイズを持つ女性を雇った」と報じられ、スペイン政府の障害者担当ディレクターが調査を要求するなど、大きな騒動に発展した。また、過去にはアダルトサイトのスターとの交際疑惑も浮上し、その私生活が常に現地メディアの監視下に置かれているようだ。元神童として名を馳せた元アメリカ代表フレディー・アドゥー氏は『Unibet』のインタビューでヤマルの私生活について警鐘を鳴らしている。若くして注目を集めることの難しさを語り、以下のようにアドバイスを送っている。「彼にはとにかく頭を下げて練習し、自分の技に集中してほしい。だって、邪魔になるものはたくさんあるだろうから。今まさにそうだろう。彼のちょっとした行動すべてが話題になるんだから」「年上の女性と休暇に行くなら、必ず一緒に行くのはお母さんだけ！だって、今の時代、何をしても話題に上るし、気が散ることもある。」サッカー界の次世代スターとして大きな期待を背負うヤマルにとって、ピッチ外での行動にもこれまで以上の責任が伴うことは間違いない。