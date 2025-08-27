CSで必ず起きる議論

阪神の独走状態に拍車がかかった。8月22日からのヤクルト戦は、2勝1分けでマジックを「16」まで減らした。

【写真】道頓堀の「厳戒態勢」再び？ 阪神が日本一を決めた23年のお祭り騒ぎを振り返る

「うまくいけば、9月初旬には胴上げとなりそうです。8月15日からの2位巨人との3連戦を勝ち越した時点で、球団内の優勝ムードも高まってきました。藤川球児監督（45）は、マジックが順調に減っていることを質問しても、あまり多くを語ってはくれませんが」（在阪記者）

優勝カウントダウンと同時に再燃してきたのが、クライマックスシリーズ（以下＝CS）への疑問だ。

ペナントレース優勝チームにはCSファイナルステージにおいて「アドバンテージ1」が与えられる。しかし、目下のところ、2位巨人、3位DeNAが勝率5割ラインを行き来しており、1勝分のアドバンテージでは「ペナントレース優勝の価値が問われる」というのだ。

CS対策は万全？

野球ファンの間でもよく議論になるテーマだが、リーグ優勝したチームが必ず日本シリーズに進出できるわけではない……ということへの違和感は、パ・リーグがCS制を導入した04年当時から指摘されてきた。

セ・リーグのCSは07年から始まり、優勝チームがCSファイナルステージで沈んだのは4例。このうち巨人は07年、14年に続き、昨季も3位DeNAに破れ、シリーズ進出を逃がしている。

「今年1月に開かれた12球団監督会議でも、CSのアドバンテージ1について、是か非かの意見交換がされました」（スポーツ紙記者）

この件について、全監督に発言を求めたわけではないが、大方の意見は「アドバンテージを増やすことも検討」というものだった。しかし、阿部慎之助監督（46）の提案はより踏み込んだものだった。

ステージ間の日程を詰めると

阿部監督の改革案は、優勝チームには不利になる“実体験”も込められていたようだ。

「CSをめぐる意見交換では、阿部監督が最後に発言したと記憶しています。というか、阿部監督の意見が的確すぎて、他の監督たちは何も言えなくなってしまったような雰囲気でした」（NPB関係者）

阿部監督は少し早口に、こう発言したそうだ。

「優勝したチームはポカンと（日程が）空いてしまうんですよね。宮崎（フェニックス・リーグ）に行かせたが、その分、選手がケガをするリスクも上がるし」

昨季のセ・リーグは大混戦となり、巨人が優勝を決めたのは141試合目の9月28日だった。翌29日もゲームが組まれていたが、セ、パの全日程が終了したのは10月9日。10月12日にCSファーストステージが始まり、同ファイナルステージを迎えたのは10月16日。つまり、巨人は2週間以上も待たされたわけだ。

こうした日程を指して阿部監督は、「日程を詰めることで、それもアドバンテージになる」とし、CSファーストステージ終了の翌日から同ファイナルステージを始めるのも一案では、と訴えた。

CSファーストステージは3戦2勝制。昨季は2位阪神と3位DeNAが、ファイナルステージ進出を争った。セ・リーグは2戦で決着が着き、パ・リーグは第3戦までもつれた。セ・リーグは中2日、パ・リーグは中1日でファイナルステージを迎えた。ファーストステージの初戦はエース投手を投入するのが一般的だが、阿部監督の言うファーストステージ終了の翌日がファイナルステージ初戦となれば、確かにエース投手の登板日が変わってくる。

ファーストステージが3戦までもつれた場合は、中4日でも同ファイナルステージ第2戦、ファーストステージが2戦で決着が着いたら、ファイナルステージ第3戦まで投げられない。ファイナルステージは6戦4勝制だ。優勝チームがCSファイナルステージを連勝したら、1勝分に相当する「アドバンテージ1」を持っているので、CSファーストステージを勝ち上がったチームからすれば、エースの第3戦先発は“最後の砦”となる。これもファンの興味を惹くのではないだろうか。

もっとも、阿部監督は「実際は雨もあるし、現実的には厳しいかなとは思うけど」とも話していたが、他球団の監督たちはただ頷くだけしかできなかったそうだ。

「昨季のCSファイナルステージ初戦、阿部監督はエースの戸郷翔征（25）を立てましたが、実戦から遠ざかっていたせいでボールが走っていませんでした。初戦を落とし、アドバンテージ1はなくなってしまいました。戸郷は第6戦でも先発、4回まで無失点でしたが、後続が打たれ、巨人が破れています」（前出・スポーツ紙記者）

狙いはCS？

そして阪神の胴上げが近づく中、阿部監督は“意味深な采配”も続けている。

8月16日に山崎伊織（26）の一軍登録を抹消しているのだ。前日の阪神戦では今季最短の4回4失点と奮わなかったが、9勝はチームトップ。防御率1.73はリーグ2位だ。阿部監督は「状態も良くなかったので。怪我とかではないので」と記者団に説明していたが、抹消された同日は一軍練習にまだ帯同しており、ウォーキング中心の軽めの練習は、山崎が登板翌日に行ういつものルーティンだ。

「計6選手を同日に入れ替えました。山崎、馬場皐輔（30）、乙坂智（31）を降格させ、岡本和真（29）、井上温大（24）、新人の宮原駿介（22）を昇格させました」

21日にも菊地大稀（26）を降格させ、又木鉄平（26）と入れ替えた。3位DeNAとの3連戦が始まる22日には増田陸（25）、ヘルナンデス（30）と吉川尚輝（30）、浅野翔吾（20）の4選手を入れ替えた。勝率5割ラインを行き来している現状を打破するためには、先発の山崎に踏ん張ってもらわなければならない時期なのに、だ。

「菊地は2週間で7試合にリリーフ登板し、防御率1.80と好投しています。先発起用するための調整との見方もされています」（前出・スポーツ紙記者）

山崎をリフレッシュ休暇させた目的は“9月以降”を見越してのこと。菊地の先発コンバートも本当なら、終盤戦で猛チャージを掛け、その勢いでファーストステージを勝ち上がるつもりなのだろう。

「阪神は、ペナントレースの20試合近くを残して優勝となる可能性が高い。個人タイトルの掛かった佐藤などは使い続けるでしょうが、優勝チームは消化試合でレギュラー選手を休ませるのが定石です」（前出・在阪記者）

日程の問題などで優勝チームが実戦感覚を喪失し、ファーストステージを勝ち上がったチームは試合数を重ねる度に強くなっていく。12球団監督会議での阿部発言が思い出されたからか、「このまま巨人がCSに進出してきたら、どんな手を打ってくるのか」との声が、関係者の間で聞かれるようになった。

短期決戦の裏を実体験した阿部監督は、作戦や選手起用も含め、昨季のリベンジを虎視眈々と狙っているようだ。

