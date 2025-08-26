パリ近郊のショワジー・ル・ロワ＝１４日/Bertrand Guay/AFP/Getty Images

（ＣＮＮ）フランス・パリのセーヌ川で１３日に４人の遺体が発見されたことを受け、男が殺人容疑で拘束された。

クレテイユの検察当局はＣＮＮへの声明で、「２０代のホームレスの男」が２４日に裁判所に出廷したと述べた。容疑者は４人の被害者に対する「複数の殺人罪」で捜査を受けている。被害者は全員男性だという。

４人の遺体はパリ近郊のショワジー・ル・ロワで１３日に腐敗した状態で発見された。腐敗の状態はそれぞれ異なっていたという。

公共放送フランス・アンフォによると、遺体は、セーヌ川を見下ろす列車の乗客によって水面に浮かんでいるところを発見された。

検察によると、４８歳のフランス国籍男性と特定された遺体は「比較的無傷」の状態で発見され、検視の結果、絞殺を示唆する傷が見つかった。男性はＴシャツを着ていたが、下半身は裸だった。

他の遺体は「腐敗が著しく進んでいた」ため、死因の特定は困難だという。

捜査官らは４人が互いに面識があったかどうかは確認できなかったが、遺体が発見された地域に全員関連があったという。

その地域はホームレスの人々が頻繁に訪れ、「同性同士の出会いの場としても知られていた」。

捜査官らは防犯カメラの映像や通話データから容疑者を絞り込んだ。容疑者は「普段からその地域にいた」。

検察当局によると、捜査官らは容疑者と「各被害者との失踪当時」のつながりを確認できたという。

男は容疑に関するあらゆる質問への回答を拒否した。