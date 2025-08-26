大谷は45号を打った直後、パドレスファンとハイタッチ

【MLB】ドジャース 8-2 パドレス（日本時間25日・サンディエゴ）

ドジャース・大谷翔平投手は24日（日本時間25日）、敵地でのパドレス戦に「1番・指名打者」で先発出場。9回に45号ソロを放った。ダイヤモンドを一周した直後、野次を飛ばしていたパドレスファンとハイタッチする行動が大きな話題を呼んだが、英国メディアも「大きな笑いを誘った」として注目している。

ドジャースベンチの横に陣取っていたパドレスファンの男性は、試合中にずっと大谷に野次を飛ばしていた。デーブ・ロバーツ監督も「とてもイライラした」行動だったが、大谷は9回の第5打席の前、この男性ファンに話しかけていた。その後、松井裕樹投手の直球を右翼席へ運んだ。

ホームに生還後、大谷はすぐにベンチに入らず、男性ファンに“方向転換”。男性とハイタッチした後に背中も叩き、ベンチに戻る前にも一度ガッツポーズを見せつけて喜びを爆発させていた。ロバーツ監督は試合後、「グレートだった！ 楽しかったよ！ ショウヘイの性格が見られてよかったよ！」とニンマリしていた。

MLB公式や米メディアが一斉速報して伝えた大谷の“行動”に、野球が盛んではない英国メディア「BBC」も注目した。「ショウヘイ・オオタニがホームラン後に野次を飛ばしたファンとハイタッチ」との見出しで紹介し、大谷が45号の直後に「素早くある人物の元へ向かった。その日の午後、ずっと彼に野次を飛ばし続けていた観客だった」「オオタニは一人のパドレスファンに手を差し出し、彼にハイタッチをして背中をポンと叩いた。この野次を飛ばしていたファンへの行動は、大きな笑いを誘った」と綴っている。

大谷のダメ押し弾もあって、ドジャースは連敗をストップ。今季のパドレス戦の勝ち越しを決めたことで、優勝マジック31が点灯した。大谷にとっては2年連続の地区優勝を決めることができるだろうか。（Full-Count編集部）