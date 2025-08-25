ASUS JAPANは、ゲーミングミニPC「ROG NUC（2025）」の国内発売を決定した。発売日や価格は未定。

本製品は、総容量3リットル未満のコンパクトな筐体に最大「Core Ultra 9 275HX」と「GeForce RTX 5080 Laptop GPU」を搭載するゲーミングミニPC。高負荷なゲーム・クリエイティブ作業が可能で、最高設定でのゲームプレイや4K動画編集、ライブ配信など、高性能なコンピューティングソリューションとしても活躍する。

内部にはROG独自の「QuietFlow冷却システム」を搭載し、トリプルファンとデュアルベイパーチャンバー設計によって、高負荷時でも静音性を維持しながらパフォーマンスを引き出す。メモリやストレージにはツールレスアクセスが可能で、簡単にアップグレード可能なほか、Thunderbolt 4に対応したUSB-C、7つのUSB 10Gbpsポートなど、多彩なIOを搭載する。

