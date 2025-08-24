5Ç¯¤Ö¤êÁ´ÌÌºþ¿·¡ª Æü»º¤¬¿··¿¡Ö¡È·Ú¡É¥ï¥´¥ó¡×¥ë¡¼¥¯¥¹½é¸ø³«¡ª »Â¿·¡Ö¿À¼Ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¡×¤Î¥«¥¯¥«¥¯¥Ü¥Ç¥£ºÎÍÑ¡© ¿·¤¿¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬»Ø¤·¼¨¤¹¤â¤Î¤È¤Ï
¡¡Æü»º¤Ï¡¢2025Ç¯8·î22Æü¤Ë¡¢5Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÁ´ÌÌºþ¿·¤ò¿ë¤²4ÂåÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿¿··¿·Ú¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ï¥¤¥È¥ï¥´¥ó¡Ö¥ë¡¼¥¯¥¹¡×¤ò½é¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î»öÁ°ÀâÌÀ²ñ¤Ç¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¤òÊ¹¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¥ì¥Ý¡¼¥È¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¡¼¥ï¡¼¥É¤Ï¡È·Ú¼«Æ°¼Ö¡É¤Ç¤¹¡£
¡¡º£²ó¤ªÏÃ¤ò»Ç¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Æü»º¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥Ç¥¶¥¤¥óËÜÉôÂèÆó¥×¥í¥À¥¯¥È¥Ç¥¶¥¤¥óÉô¥×¥í¥°¥é¥à¡¦¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¦¥À¥¤¥ì¥¯¥¿¡¼¤ÎÆþ¹¾¿µ°ìÏº¤µ¤ó¤ÈCMF¡Ê¥«¥é¡¼¡¦¥Þ¥Æ¥ê¥¢¥ë¡¦¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¡Ë¤òÃ´Åö¤·¤¿Æü»º¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥Ç¥¶¥¤¥óËÜÉô¥¢¥É¥Ð¥ó¥¹¥É¥Ç¥¶¥¤¥óÉô¤Î»°Âð¹²Ú¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£
Q¡§¿·¤·¤¤¥ë¡¼¥¯¥¹¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¹¤ë¤¦¤¨¤Ç¡¢Æþ¹¾¤µ¤ó¤¬ºÇ¤â¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï²¿¤Ç¤¹¤«¡£
Æþ¹¾¡§¼Â¤ÏÀèÂå¤â¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤½¤Î»þ¤«¤é´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Æü»º¤Ë·Ú¼«Æ°¼Ö¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤Þ¤êÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤¢¤Î¥µ¥¯¥é¤Ç¤¹¤éÃÎ¤é¤Ê¤¤¿Í¤¬¤¤¤ë¡£¤Þ¤º¤Ï¤³¤ì¤ò¤Ê¤ó¤È¤«¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Æü»º¤¬¤¤¤Þ¤Þ¤Çºî¤Ã¤Æ¤¤¿·Ú¼«Æ°¼Ö¤ÏÎÉ¤¯¤â°¤¯¤â¥³¥ó¥Ù¥ó¥·¥ç¥Ê¥ë¡Ê½¾ÍèÅª¤Ê¡¢·¿¤Ë¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¡Ë¡¢ÅÐÏ¿¼Ö¥é¥¤¥¯¤Ç¤¹¡£
¡¡·Ú¼«Æ°¼Ö¤ÏÆüËÜÆÈ¼«¤Î¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢¤Þ¤¿·Ú¼«Æ°¼Ö¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ä¤·¤Ä¤é¤¨¤ËÆÃ²½¤·¤¿¥á¡¼¥«¡¼¤Î¥¯¥ë¥Þ¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¡£¤½¤ÎÃæ¤ÇÆü»º¤Î·Ú¼«Æ°¼Ö¤ÏËä¤â¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤Ê¤È¡Ä¡Ä¤Ê¤Î¤Çº£²ó¤Ï¥²¡¼¥à¥Á¥§¥ó¥¸¤·¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡¢·Ú¼«Æ°¼Ö¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¤·¤è¤¦¤È¤¤¤¦°Õµ¤¹þ¤ß¤Ç¤·¤¿¡£
Q¡§Æþ¹¾¤µ¤ó¤Î¹Í¤¨¤ë·Ú¼«Æ°¼Ö¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
Æþ¹¾¡§¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¾å¤Ï¡ÈÆü»º¤Ã¤Ý¤¯¡É¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¡È·Ú¼«Æ°¼Ö¤Ã¤Ý¤¯¡É¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¡£·Ú¼«Æ°¼Ö¤Ïµ¬³Ê¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡¢¥Ü¥Ç¥£¤Î¸ü¤ß¤â¼è¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¡¡¤½¤ÎÃæ¤ÇÉáÄÌ¤Î¥³¥ó¥Ù¥ó¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¤·¤è¤¦¤È»×¤¦¤ÈÆñ¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ÎÆñ¤·¤µ¤ò¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤ËÂª¤¨¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
¡¡¤½¤³¤Ç¡¢¥ë¡¼¥¯¥¹¤È¤¤¤¦¸ì¸»¤ËÎ©¤ÁÊÖ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ê¤ó¤Ç¥ë¡¼¥¯¥¹¤È¤¤¤¦¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢¥ë¡¼¥ß¡¼¤Î¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡¢Í×¤Ï¥Þ¥¥·¥Þ¥à¤Ê¹¤µ´¶¤äÂç¤¤µ´¶¤¬¥ë¡¼¥¯¥¹¤Î¸ì¸»¤Ê¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¡¡¤·¤«¤·¸½¹Ô¼Ö¤ò¸«¤ë¤È¡¢¥Õ¥í¥ó¥È¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤ä¥Ð¥Ã¥¯¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤¬¿²¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤É¤Á¤ç¤Ã¤È¥³¥ó¥Ù¥ó¥·¥ç¥Ê¥ë¡¢¾èÍÑ¼Ö¥é¥¤¥¯¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤Ç¤¹¤«¤é¤½¤³¤ò·Ú¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ï¥¤¥È¥ï¥´¥ó¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤È¤«¡¢·Ú¼«Æ°¼Ö¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¥ó¥°¤Ë¤Þ¤ºÊÑ¤¨¤Æ¡¢¤½¤Î¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¥ó¥°¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎÌ¥ÎÏ¤Î°ì¤Ä¤Ë¤â¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë»Í³Ñ¤È¤¤¤¦¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¥È¥é¥¤¤·¤¿¤Î¤¬º£²ó¤Ç¤¹¡£
Q¡§¤Ä¤Þ¤ê¼¼Æâ¤Î¹¤µ¤òºÇÂç¸Â¤Ë³ÎÊÝ¤¹¤ë¡¢¤½¤·¤Æ¤½¤ì¤ò¸«¤»¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤·¤è¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡£¤¿¤À¡¢¤½¤¦¤¹¤ë¤Èº£ÅÙ¤Ï¤¿¤À¤ÎÈ¢¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
Æþ¹¾¡§¤½¤¦¡¢¤½¤³¤Ç½ÅÍ×¤Ê¥¡¼¥ï¡¼¥É¤¬¾å¼Á¤µ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£º£¤Î»þÂå¡¢Èó¾ï¤Ë½ÅÍ×¤Ê¥¡¼¥ï¡¼¥É¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¡¢¤³¤ì¤Ï¥¯¥ë¥Þ¤Ë¸Â¤é¤ºÆü¾ï¤Ë»È¤¦¤â¤Î¤Ç¤â¡¢²Á³Ê°Ê¾å¤Î¤·¤Ä¤é¤¨¤ä¡¢¾å¼Á¤µ¤ËÌÜ¤¬¹Ô¤¤Þ¤¹¡£
¡¡·Ú¼«Æ°¼Ö¤âµ¬³Ê¤Ï·Ú¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢·Ú¤òÄ¶¤¨¤ë¾å¼Á¤µ¤¬È÷¤ï¤ì¤ÐÀäÂÐ¤Ë¤ªµÒÍÍ¤ËÁª¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¡£¤½¤³¤ËÆÃ²½¤µ¤»¤Æ¥¨¥¯¥¹¥Æ¥ê¥¢¤â¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤â¤³¤À¤ï¤êÈ´¤¤¤¿¤Î¤¬¡¢¤³¤Î¥ë¡¼¥¯¥¹¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
ÆüËÜÆÈ¼«¤Î·Ú¼«Æ°¼Ö¤À¤«¤é
Q¡§º£²ó¤Î¥¨¥¯¥¹¥Æ¥ê¥¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎÆÃÄ§¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ë¥µ¥¤¥É¥Ó¥å¡¼¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥é¥¤¥ó¤¬µó¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤Î°Õ¿Þ¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Æþ¹¾¡§¤³¤ì¤Ï¥«¥é¡¼¥Ö¥ì¡¼¥¯¥é¥¤¥ó¤È¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê¥é¥¤¥ó¤Ç¤¹¡£¼Â¤Ï½é´ü¤Î¥Ý¥ó¥Á³¨ÄøÅÙ¤Î¥¹¥±¥Ã¥Á¤«¤é´û¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤òºÇ¸å¤Þ¤Ç¤ä¤êÀÚ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£²¿¤«¤·¤é¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼À¤ò»ý¤¿¤»¤¿¤¤¡¢¤·¤«¤â¤¿¤À¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥é¥¤¥ó¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢ºÇ½é¤«¤é2¥È¡¼¥ó¤ò°Õ¼±¤·¤Ê¤¬¤é¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¥ë¡¼¥ß¡¼¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤È¤¤¤¦ÂçÁ°Äó¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡¢¤½¤ì¤ò¥¨¥¯¥¹¥Æ¥ê¥¢¤Ç¤â¤è¤ê½õÄ¹¤µ¤»¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ï¥¤¥È¥ï¥´¥ó¤Ê¤Î¤ÇÅöÁ³ÇØ¤¬¹â¤¯¸«¤¨¤Þ¤¹¤«¤é¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ»Í³Ñ¤Ë¤¹¤ë¤ÈÇØ¤Î¹â¤¤»Í³Ñ¤¤¥Ð¥ó¤Ë¸«¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¥â¥Î¥È¡¼¥ó¥«¥é¡¼¤È¥«¥é¡¼¥Ö¥ì¡¼¥¯¥é¥¤¥ó¤ÇÅÉ¤êÊ¬¤±¤é¤ì¤¿¥×¥ì¥ß¥¢¥à2¥È¡¼¥ó¤òÈæ³Ó¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢2¥È¡¼¥ó¤ÎÊý¤Ï½Ä²£Èæ¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ°ÂÄê¤·¤Æ¥ï¥¤¥É¤Ë¤â¸«¤¨¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤ì¤Ï¥¥ã¥Ó¥ó¤È²¼²°¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬¥«¥é¡¼¥Ö¥ì¡¼¥¯¥é¥¤¥ó¤Ë¤è¤Ã¤Æ¸«¤¨Êý¤¬ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤µ¤Ë¤½¤ì¤òÁÀ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
£Ñ¡§¤³¤Î¥«¥é¡¼¥Ö¥ì¡¼¥¯¥é¥¤¥ó¤Î·Á¾õ¤Ë¤âÆÃÄ§¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£
Æþ¹¾¡§¤³¤ì¤ÏÅâÇËÉ÷¡Ê¤«¤é¤Ï¤Õ¡§ÆÌ·¿¤ò¥Ù¡¼¥¹¤ËÎ¾Ã¼¤¬È¿¤Ã¤¿²°º¬Â¤·Á¡Ë¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æü»º¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥Ù¡¼¥¹¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¸¥ã¥Ñ¥Ë¡¼¥º¥â¥À¥Ë¥Æ¥£¤¬¤Ò¤È¤Ä¤ÎÍýÍ³¤Ç¤¹¡£
¡¡¤¿¤À¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢·Ú¼«Æ°¼Ö¤ÏÆüËÜ¤Ë¤·¤«¤Ê¤¤¡¢¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡£¤½¤³¤ÇÆüËÜ¤Ë¤·¤«¤Ê¤¤ÅÁÅýÅª¤Ê¤â¤Î¤ò¥Ü¥Ç¥£Á´ÂÎ¤Ç¼è¤êÆþ¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¤«¤È¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥ë¡¼¥¯¥¹¤Ï¥¹¥é¥¤¥É¥É¥¢¤Ç¤¹¤«¤é¥Ü¥Ç¥£¥µ¥¤¥É¤«¤é¿Í¤ò¾·¤Æþ¤ì¤ë¡¢¤Ä¤Þ¤ê¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·¤Î¿´¤ò¥¨¥¯¥¹¥ê¥¢¤Ç¤âÉ½¸½¤Ç¤¤ë¤È¡£¤½¤³¤ÇÆüËÜ¸ÅÍè¤Î·úÃÛÍÍ¼°¤Ç¿À¼Ò¤È¤«¤Ë¤â»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë³ê¤é¤«¤Ê¥é¥¤¥ó¤ÎÅâÇËÉ÷¤È¤¤¤¦Ìç¹½¤¨ÍÍ¼°¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¡¢¤·¤Ä¤é¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¥Æ¡¼¥Ö¥ë¥¦¥¨¥¢¤È°ÌÃÖÉÕ¤±¤Æ
£Ñ¡§¤Ç¤Ï¤³¤Î2¥È¡¼¥ó¤ÎÆÃÄ§¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
»°Âð¡§Æü»º¤Î¥¨¥¯¥¹¥Æ¥ê¥¢¤Î2¥È¡¼¥ó¤Ï¥ë¡¼¥Õ¤ËÍºÌ¿§¤òºÎÍÑ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÆÃÄ§¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¿·¤·¤¤À¤Âå¤Î¥ë¡¼¥¯¥¹¤Ç¤É¤¦¤¤¤¦É½¸½¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤ò¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Î2¥È¡¼¥ó¤ÏÁ´Éô¥½¥Õ¥È¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È2¿§¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Í¥¤·¤¯½À¤é¤«¤¤¿§¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¥á¥¤¥ó¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ç¤¢¤ë½÷À¤Ë¸Â¤é¤º¡¢ÃËÀ¤Ë¤â¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤ä¤¹¤¤¥«¥é¡¼¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ò¹Í¤¨¤Æ¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡´ñÈ´¤Ê¤â¤Î¤ÏÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¡¢Æü¾ï¤ËÍÏ¤±¹þ¤ó¤À¤ê¡¢À¸³è¤ËÆëÀ÷¤ó¤À¤ê¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤òÂè°ì¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç2¿§¤Î¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¤ò½À¤é¤«¤¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×Á´ÂÎ¤Ë¤ÏÇ»¤¤¿§¤â°ìÉô¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢ÊÂ¤Ù¤Æ¤ß¤ë¤È¥ë¡¼¥¯¥¹¤ÎÌÀ¤ë¤¯³Ú¤·¤¤À¸³è¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
Æþ¹¾¡§ÆÃ¤Ë2¥È¡¼¥ó¥«¥é¡¼¤ò´Þ¤á¤¿¥«¥é¡¼¤Ç¤¹¤¬¡¢Îã¤¨¤Ð¿©Âî¤Ç¤¤¤¦¤È¡¢¿©ºà¤òºÌ¤ë¥Æ¡¼¥Ö¥ë¥¦¥§¥¢Åª¤ÊÌò³ä¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤¹¤ë¤È¥á¥¤¥ó¤Ï¿©ºà¤Ç¡¢¤½¤ì¤òºÌ¤ë¤¿¤á¤Î¡¢°ú¤Î©¤Æ¤ë¤¿¤á¤Î¥µ¥ÖÅª¤ÊÌò³ä¤Ê¤Î¤¬¤³¤Î¥«¥é¡¼¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Ç¤¹¤«¤é¤³¤Á¤é¤¬°ú¤Î©¤Á¤¹¤®¤ë¤È¿©ºà¤¬ÄÀ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¡£¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤â¤ªµÒÍÍ¡¢¾è¤ë¿Í¤¬¥á¥¤¥ó¤Ç¤¹¤«¤é¤è¤êÈþ¤·¤¤¡¢ºÌ¤êË¤«¤ÊÀ¸³è¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¤Ê¤É¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤ÎÌò³ä¤ò¤³¤Î¿§Ì£¤¬±é½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¥«¥é¡¼¤ÎÌ¾Á°¤â¤Û¤Ü¿©¤ÙÊª¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¡Ö¥Õ¥í¡¼¥º¥ó¥Ð¥Ë¥é¡×¤ä¡Ö¥½¥ë¥Ù¥Ö¥ë¡¼¡×¡¢¡Ö¥·¥Ê¥â¥ó¥é¥Æ¡×¡¢¡Ö¥«¥ó¥¸¥å¥¯¥«¥·¥¹¡×¤È¤«¡£
Æþ¹¾¡§¤½¤¦¤¤¤¦Æü¾ïÅª¤ËÆëÀ÷¤ß¤ä¤¹¤¤¿©ºà¤ÎÌ¾Á°¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
Q¡§»°Âð¤µ¤ó¤Î°ìÈÖ¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¥«¥é¡¼¤Ï¤É¤ì¤Ç¤¹¤«?
»°Âð¡§¥×¥ì¥ß¥¢¥à2¥È¡¼¥ó¤Î¥Û¥ï¥¤¥È¥Ñ¡¼¥ë¤Ë¥Õ¥í¡¼¥º¥ó¥Ð¥Ë¥é¥Ñ¡¼¥ë¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¡·Ú¼«Æ°¼Ö¤À¤«¤éÇã¤¦¡¢¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥ë¡¼¥¯¥¹¤Î¤³¤Î¥«¥é¡¼¤À¤«¤éÇã¤¤¤¿¤¤¤È»×¤ï¤»¤ëÌ¥ÎÏÅª¤Ê¥Ü¥Ç¥£¥«¥é¡¼¤¬ËþºÜ¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤À¤±¤Ç¤âÁª¤Ö³Ú¤·¤µ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£
¡¡¥Ç¥¶¥¤¥ó¤â¥ë¡¼¥¯¥¹¤Î°ÕÌ£¤ò²þ¤á¤Æ¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢Á°¸å¥Ô¥é¡¼¤òÎ©¤Æ¤ë¤³¤È¤Ç¥ë¡¼¥ß¡¼¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤ò¼Â¸½¡£¤½¤Î¾å¤ÇÅâÇËÉ÷¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò»Å¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¤Î¤âÆü»º¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤È¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£