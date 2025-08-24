チロルチョコ×チュロス！サクほろ食感の新作「チュロル」発売

人気の一口チョコレート「チロルチョコ」から、チュロスをイメージした新作「チュロル」が登場します。香ばしさとシナモンの香りが広がる生地と、ザラメ入りのあんがアクセントになった仕上がりで、手軽に本格的なチュロス風味を楽しめるのが魅力。個包装＆カラフルな5色パッケージはシェアにもぴったりで、自宅での映画鑑賞やリラックスタイムのお供にもおすすめです。

サクほろ食感で楽しむチュロス風味

「チュロル」は、チロルチョコらしい遊び心とこだわりを詰め込んだ新フレーバー。

揚げ菓子風の生地にアーモンドパウダーを加えることで香ばしさを引き立て、さらにシナモンパウダーでチュロスならではの風味を表現。

中にはザラメを混ぜ込んだあんを入れることで、食感にも楽しさをプラスしています。サクッと軽やかでありながらほろっと崩れる食感は、まさに夏にも食べやすい新しいおやつ体験です。

パッケージは5色展開でコレクションも◎

「チュロル」は、星型が特徴的なチュロスをイメージし、星柄をちりばめたデザインパッケージ。

ピンク、ブルー、イエロー、グリーン、パープルの5色展開で、見た目もキュート♡個包装なのでシェアや持ち歩きにも便利です。

友達や家族とのおやつタイムはもちろん、映画やドラマのお供にもぴったり。パッケージを集める楽しみ方もできるので、チロルチョコファンにもうれしいシリーズになっています。

発売日と価格をチェック

「チロルチョコ〈チュロル〉」は2025年8月25日（月）から全国発売。チロルチョコ公式オンラインショップでも同日より販売予定です。

価格は1個36円（税込参考価格）と、気軽に手に取れるのもうれしいポイント。なお、取り扱いのない店舗もあり、商品がなくなり次第終了となりますので、気になる方はぜひ早めにチェックしてみてください。

おやつ時間を彩る新定番に♡

チロルチョコから登場する「チュロル」は、チュロスの香ばしさとシナモンの香りを楽しめるひと口サイズの新作スイーツ。

カラフルな5色のパッケージは、見た目でも心を弾ませてくれます。手軽に購入できるプチプライスなので、日常のおやつ時間をもっと楽しく彩ってくれる存在に。

気軽に楽しめる“チュロス風チョコ”で、夏のおやつ習慣をアップデートしてみませんか♪