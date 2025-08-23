カルディ、“スヌーピー”の「バンブーコンテナ」を開封！ 見た目もかわいいクッキーはギフトにぴったり〈実物レポ〉
さまざまなキャラクターグッズを取り扱う「カルディコーヒーファーム」で、ギフトにもぴったりな「スヌーピー バンブーコンテナ」を発見！ 今回クランクイン！トレンドは本商品を開封し、気になる中身をチェックしました。
【写真】スヌーピーの顔型クッキー入り！ 「スヌーピー バンブーコンテナ」の中身
■小物入れとして使える
今回チェックした「スヌーピー バンブーコンテナ」は、ナチュラルな素材感がかわいいスヌーピーのコンテナの中にスヌーピーシェイプのチョコインクッキーが3個入った商品。
コンテナは、スヌーピーやチャーリー・ブラウンたちおなじみのキャラクターが集結した秋らしいデザインと、スヌーピーのきょうだいのオラフの姿も描かれたポップなデザインの2種類が用意されています。
筆者は、落ち葉で遊ぶスヌーピーたちが描かれたデザインを選びました。落ち葉が風に舞う様子に驚くライナスと動じないスヌーピーの温度差がかわいすぎます！
さっそく開けてみると、中にはこんがり焼き色が付いたスヌーピーの顔型のクッキーが3つ入っていました。食べてみると、クッキーのホロホロとした食感と中に入っているチョコレートのパリパリ感が相性抜群でおいしい。優しい甘さで大人も食べやすい仕上がりです。
そして、クッキーを食べ終わった後のコンテナを小物入れとして使えるのも本商品の魅力。ペンなど文房具を入れたら、オシャレなペン立てになりましたよ。
今回紹介した「スヌーピー バンブーコンテナ」は、全国の店舗およびオンラインストアで販売中。コンテナを自分好みに再利用できる商品は、ちょっとしたプレゼントとして渡しても喜ばれるのではないでしょうか。
