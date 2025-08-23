木曜劇場考察系YouTuberが鋭く読み解く『愛の学校』父親の正体と伏線の真実とは
YouTubeチャンネルで人気を集める木曜劇場考察系YouTuber・トケルが、動画『【愛のがっこう】第７話ドラマ考察 あらすじネタバレ感想予想 カヲルの父親！伏線回収 結末最終回予想 SnowMan ラウール 愛の学校』を更新。今話題の富士テレビ系ドラマ『愛の学校』第7話について、カオルの父親の正体に迫る大胆な考察を展開した。
トケルは、まず松浦が過去に刑務所に入っていた過去を振り返り、松浦といつも一緒にいる月人の名前が「蕎麦島」であること、さらに蕎麦島も「昔ホストをしていたと思われる」と推理。「松浦に恩があるから、蕎麦島は松浦をサポートしている」と二人の関係性に言及した。
動画の中では「カオルと松浦が話すシーンで、なぜかアップになっていた蕎麦島が印象的」と語り、蕎麦島こそがカオルの父親である可能性を提示。「頭が切れるという父親像に合致している」と、母親が語っていた父の人物像とも符合すると述べている。また、「蕎麦島はもしかしたら翼の父親である可能性もある。翼の命を守ったため」とも分析し、視聴者の想像をかき立てた。
さらに、ドラマ内で提示されたカオルの父親候補について、1.ジョーカーの松浦社長、2.松浦の月人である蕎麦島、3.実はマナミと父親が同じ、4.雪釣りの男、の4択をピックアップ。「カオルの父親は誰でしょうか。四択です」と自身の意見だけでなく視聴者に参加を呼びかけ、「YouTube動画のコメント欄にアンケートを設置しているので、ぜひ回答をお願いします。そして他の人が何と答えたか、ぜひ確認してみてください」とインタラクティブな楽しみ方も提案した。
記事の終盤では、「この動画のコメント欄に感想を書き込んで、みんなで気持ちを共有しましょう」「ドラマ放送直後に考察ライブ配信を開催しています。ぜひ次回はリアルタイムでドラマ視聴後、僕のチャンネルに遊びに来てくださいね」とチャンネル登録やライブ配信への参加を呼びかけ、熱量あふれる考察で視聴者の期待感をさらに煽っていた。
想像・創造系ドラマ考察を、フジテレビ月9ドラマやNHK大河ドラマ、朝ドラ、TBS日曜劇場ドラマの放送直後に配信しています！ドラマ専門家ではなく、いち視聴者の目線での話をしてますので、間違いもあるかもしれません（正解は求めてません）ドラマの感想やネタバレあらすじ紹介も。