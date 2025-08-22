»Íµ¨ÀÞ¡¹¤Î²Ö¤ËÊñ¤Þ¤ì¤ë¡Ö¤Ï¤Þ¤Þ¤Ä¥Õ¥é¥ï¡¼¥Ñ¡¼¥¯¡×¤Ç·Æ¤¤¤Î¥¬¡¼¥Ç¥ó¥¿¥¤¥à
¤Ï¤Þ¤Þ¤Ä¥Õ¥é¥ï¡¼¥Ñ¡¼¥¯¤Ã¤Æ¤É¤ó¤Ê¤È¤³¤í¡©
¡Ö¤Ï¤Þ¤Þ¤Ä¥Õ¥é¥ï¡¼¥Ñ¡¼¥¯¡×¤Ç¤Ï¡¢ÉÍÌ¾¸ÐÈÊ¤Î¼«Á³ÃÏ·Á¤ò³è¤«¤·¤¿¡¢ÁíÌÌÀÑ30ËüÖ¤Î¹Âç¤Ê±àÆâ¤ËÌó3000ÉÊ¼ï¡¦10ËüËÜ¤â¤Î²Ö¤ÈÎÐ¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Â¾¤Ë¤â´ÑÍ÷¼Ö¤ä¶²Îµ¤¹¤Ù¤êÂæ¤Î¤¢¤ë¡Ö¤³¤É¤â¹¾ì¡×¡¢±àÆâ¤òÁö¤ë¡Ö¥Õ¥é¥ï¡¼¥È¥ì¥¤¥ó¡×¤Ê¤É¡¢»Ò¤É¤âÏ¢¤ì¤Ë¤â¤¦¤ì¤·¤¤»ÜÀß¤¬½¼¼Â¡£
¤Þ¤¿¡¢Èþ¤·¤¤²Ö¡¹¤Ë²Ã¤¨¡¢ÌîÄ»¤äº«Ãî¤òÌÜÅö¤Æ¤ËË¬¤ì¤ë¼Ì¿¿°¦¹¥²È¤Î»Ñ¤âÂ¿¤¯¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ËÂç¿Íµ¤¤Ê¥Õ¥é¥ï¡¼¥È¥ì¥¤¥ó¡£Êâ¤Èè¤ì¤¿Êý¤äÂÎ¤ÎÉÔ¼«Í³¤ÊÊý¤Ë¤âÍê¤â¤·¤¤Ì£Êý¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¼Ö°Ø»Ò¡ÊÌµÎÁ¥ì¥ó¥¿¥ë¤¢¤ê¡Ë¤ä¥Ù¥Ó¡¼¥«¡¼ÍÑ¤Î¥ë¡¼¥È¤âÀßÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤¬°Â¿´¤·¤Æ³Ú¤·¤á¤ë¤è¤¦ÇÛÎ¸¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
±àÆâ¤Ë¤¢¤ë2¥«½ê¤Î¶¦ÄÌÌç¤Ï¡¢ÎÙÀÜ¤¹¤ëÉÍ¾¾»ÔÆ°Êª±à¤È¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æþ±à¤¹¤ëºÝ¡¢Áë¸ý¤Ç¶¦ÄÌ·ô¡Êµ¨Àá¤Ë¤è¤ê¶â³Û¤¬ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡Ë¤ò¹ØÆþ¤¹¤ì¤ÐÎ¾±à¤ò¼«Í³¤Ë¹Ô¤Íè¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¡Ö°ìÆüÃæ³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦Êý¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
²Ö¤Î¥«¥ì¥ó¥À¡¼¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª µ¨Àá¤ò´¶¤¸¤ë¤ª¤Ç¤«¤±¤ò
»Íµ¨ÀÞ¡¹¤ÎÉ÷·Ê¤ò³Ú¤·¤á¤ë¤Ï¤Þ¤Þ¤Ä¥Õ¥é¥ï¡¼¥Ñ¡¼¥¯¤Î²Ö¤´¤è¤ß¡£1¡Á2·î¤ÏºÚ¤Î²Ö¡¦¥µ¥¶¥ó¥«¡¦Çß¡¢3¡Á5·î¤Ïºù¡¦¥Á¥å¡¼¥ê¥Ã¥×¡¦¥Ä¥Ð¥¡¦Æ£¡¦¥Ð¥é¤¬¸«º¢¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£6·î¤Î¥¢¥¸¥µ¥¤¡¦¥Ï¥Ê¥·¥ç¥¦¥Ö¡¢7¡Á8·î¤Î¥Ò¥Þ¥ï¥ê¡¦¥Ï¥¹¡¢11¡Á12·î¤Î¥¥¯¡¦¥µ¥¶¥ó¥«¤Ê¤É¡¢¤É¤Îµ¨Àá¤â¸«¤É¤³¤íËþºÜ¤Ç¤¹¡ª
3·î²¼½Ü¡Á4·îÃæ½Ü¤Ë¸«º¢¤ò·Þ¤¨¤ë¡ÖÀ¤³¦°ìÈþ¤·¤¤ ºù¤È¥Á¥å¡¼¥ê¥Ã¥×¤ÎÄí±à¡×¤Ç¤Ï¡¢¿§¤È¤ê¤É¤ê¤Î¥Á¥å¡¼¥ê¥Ã¥×Ìó50Ëüµå¤È¡¢±àÆâ¤òºÌ¤ëÌó1300ËÜ¤Îºù¤¬Æ±»þ¤Ëºé¤¸Ø¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤µ¤Ë½Õà¥Ì¡¤Î·Ê¿§¤¬¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
2022Ç¯¤Ë¶öÁ³È¯¸«¤µ¤ì¡¢ÏÃÂê¤ò½¸¤á¤¿ºù¤Î¿·ÉÊ¼ï¡ÖÉÍÌ¾¸Ðºù¡×¡£¹È¿§¤¬¤«¤Ã¤¿ÂçÎØ¤Î²Ö¤Ó¤é¤¬ÆÃÄ§¤Ç¡¢±àÆâ¤Ë30ËÜÄø¿¢¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¡¢ÉÄÌÚ¤ò½àÈ÷Ãæ¤Ç¤¹¡£
Æ£¤Î³«²Ö¤Ï4·î²¼½Ü¡Á5·î½é½Ü¡£²ÖË¼¤¬1¡Á2m¤Ë¤â¤Ê¤ë¶å¼ÜÆ£¤òÃæ¿´¤Ë¡¢Ê£¿ô¤ÎÉÊ¼ï¤¬Í¥Èþ¤Ë¿â¤ìºé¤¤Þ¤¹¡£¹âÂæ¥¨¥ê¥¢¤Ë¤¢¤ë¡ÖÆú¤Î¥Õ¥¸¤Î¥È¥ó¥Í¥ë¡×¤È¡¢¤½¤ÎÈþ¤·¤µ¤ò´®Ç½¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£³«²Ö´ü¤Ë¤Ï¡¢Ìë´Ö¤Ï¥é¥¤¥È¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¡¢¸¸ÁÛÅª¤Ê¸÷·Ê¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£
Âç²¹¼¼¡Ö¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¥Ñ¥ì¥¹¡×¤ÎÀ¾Â¦¤Ë¤¢¤ë¡Ö¥í¡¼¥º¥¬¡¼¥Ç¥ó¡×¤Ï¡¢´ö½Å¤Ë¤âÊÂ¤ó¤À¥Ð¥é¤Î¥¢¡¼¥Á¤È¥·¥ó¥á¥È¥ê¡¼¤Ê¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¤¬ÆÃÄ§¡£5·î¤È11·î¾å½Ü¤Ë¸«º¢¤ò·Þ¤¨¤ëÌó300ÉÊ¼ï¡¦1300ËÜ¤Î¥Ð¥é¤¬ºé¤¸Ø¤ê¤Þ¤¹¡£¡È²»³Ú¤Î³¹¡¦ÉÍ¾¾¡É¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤À¡Ö¥è¥Ï¥ó¡¦¥·¥å¥È¥é¥¦¥¹¡×¤ä¡Ö¥Î¥¯¥¿¡¼¥ó¡×¤Ê¤É¡¢²»³Ú´ØÏ¢¤ÎÉÊ¼ï¤òÂ·¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¥Ï¥Ê¥Ï¥¹¤Ï±àÆâËÌÀ¾¤Ë¤¢¤ë¡Ö¿åÄ»¤ÎÃÓ¡×¤Ç´Ñ¾Þ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¿åÌÌ¤òÊ¤¤¤¤Ä¤¯¤¹¤è¤¦¤Ëºé¤¯ÂçÎØ¤Î²Ö¤Ï°µ´¬¡ª Ä«¤Î»þ´ÖÂÓ¤Ë¸«º¢¤ò·Þ¤¨¤ë¤¿¤á¡¢³«±à¤¹¤°¤ÎÎÃ¤·¤¤»þ´ÖÂÓ¤ËË¬¤ì¤ë¤Î¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
²Æ¤Î²Ö¤ÎÂåÉ½³Ê¡¦¥Ò¥Þ¥ï¥ê¤Î¸«º¢¤Ï8·îÃæ½Ü¡£¥ª¥ì¥ó¥¸¤¬¤«¤Ã¤¿²«¿§¤Î²Ö¤òºé¤«¤»¤ë¡Ö¥Ó¥ó¥»¥ó¥È¡¦¥¯¥ê¥¢¡×¤È¤¤¤¦ÉÊ¼ï¤Ç¡¢¹â¤µÌó1.5m¤ËÀ®Ä¹¤·¤¿¥Ò¥Þ¥ï¥ê¤¬¡¢Ìó3000ËÜ¤Î²ÖÈª¤òÁ¯¤ä¤«¤ËºÌ¤ê¤Þ¤¹¡£
µÆ¤Ï¡¢°¦¹¥²È¤Ë¤è¤ë¼«Ëý¤ÎºîÉÊ¤ä¡¢¹¾¸Í»þÂå¤Îµ»½Ñ¤òºÆ¸½¤·¤¿¡ÖÉ´¼ïÀÜÌÚµÆ¡×¡Ê100¼ïÎà°Ê¾å¤Î¥¥¯¤ò1ËÜ¤ÎÂæÌÚ¤ËÀÜ¤®ÌÚ¤·¤¿¤â¤Î¡Ë¤Ê¤É¤¬Å¸¼¨¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤Û¤«¡¢¥µ¥¶¥ó¥«ÊÂÌÚ¤ä¥Ä¥ï¥Ö¥¤Î·²À¸¤Ê¤É¡¢ÈÕ½©¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÉ÷·Ê¤â¸«Æ¨¤»¤Þ¤»¤ó¡£
Âç²¹¼¼¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¥Ñ¥ì¥¹¤ÎÀ¤³¦¤Ø
±à¤Î¤Û¤ÜÃæ±û¤Ë°ÌÃÖ¤·¡¢µ¨Àá¤´¤È¤Ë¼ñ¸þ¤ò¶Å¤é¤·¤¿¥Æ¡¼¥ÞÅ¸¼¨¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¡Ö¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¥Ñ¥ì¥¹¡×¡£ÆüËÜ½é¤Î¡È¥µ¥Ã¥·¤ò»È¤ï¤Ê¤¤¥¬¥é¥¹¹©Ë¡¡É¤òºÎÍÑ¤·¤¿Âç²¹¼¼¤È¤·¤Æ¤âÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥«¥é¥Õ¥ë¤ÊÁõ¾þ¤ÈÄÁ¤·¤¤²Ö¡¹¤ËºÌ¤é¤ì¤¿¡Ö¥¬¡¼¥Ç¥ó¥·¥¢¥¿¡¼¡×¡¢Ç®ÂÓ¿¢Êª¤òÅ¸¼¨¤¹¤ë¡Ö¥Ð¥ê¥¬¡¼¥Ç¥ó¡×¡¢¥µ¥Ü¥Æ¥óÎà¤ò½¸¤á¤¿¡Ö¥á¥¥·¥«¥ó¥¬¡¼¥Ç¥ó¡×¤Ê¤É¡¢Ãæ¤Ë¿Ê¤à¤¿¤Ó¤ËÊÑ²½¤¬¤¢¤ê¡¢¡Ö¼¡¤Ï¤É¤ó¤Ê¶õ´Ö¤«¤Ê¡©¡×¤È¥ï¥¯¥ï¥¯¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¥Ñ¥ì¥¹Æâ¤Î²¹¼¼¥«¥Õ¥§¡ÖGREEN ROSE¡×¤Ç¤Ï¡¢Ì¾Êª¤Î¡Ö¥¥ó¥°¥í¡¼¥º¥½¥Õ¥È¡×¤¬¿Íµ¤¡£¤Û¤ó¤Î¤ê¥Ô¥ó¥¯¿§¤Î¥½¥Õ¥È¥¯¥ê¡¼¥à¤Ë¡¢¹á¤ê¹â¤¤¼«²ÈÀ½¥Ð¥é¥¸¥ã¥à¤òÅº¤¨¤¿°ìÉÊ¤Ç¤¹¡£
±àÆâÃæ±û¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¡ÖÊ®¿åÃÓ¡×¤Ç¤Ï¡¢Ëè»þ00Ê¬¤È30Ê¬¤Ë¡¢Ìó6Ê¬´Ö¤ÎÂçÊ®¿å¥·¥ç¡¼¤ò³«ºÅ¡£¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë³Ú¶Ê¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¿å¤¬ÍÙ¤ë¤è¤¦¤Ë¿á¤¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£Ìë´Ö³«±à»þ¤Ë¤Ï¥é¥¤¥È¥¢¥Ã¥×¤â²Ã¤ï¤ê¡¢¸¸ÁÛÅª¤ÊÀ¤³¦¤Ø¤ÈÍ¶¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥©¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¡Ö¥â¥¶¥¤¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¡Ú¿¹¤ÎÃç´Ö¤¿¤Á¡Û¡×
±àÆâ¤Ç¤â¶þ»Ø¤Î¥Õ¥©¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¤¬¡Ö¥â¥¶¥¤¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¡Ú¿¹¤ÎÃç´Ö¤¿¤Á¡Û¡×¡£
£µÇ¯Á°¤Ë³«±à50¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¡¢¡ÖÉÍ¾¾¥â¥¶¥¤¥«¥ë¥Á¥ã¡¼À¤³¦Çî2009¡×¤¬³«¤«¤ì¤Æ10Ç¯¤È¤¤¤¦ÀáÌÜ¤Çºî¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÏÉÍ¾¾»Ô½Ð¿È¤Î¥é¥ó¥É¥¹¥±¡¼¥×¡õ¥¬¡¼¥Ç¥ó¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤Î¾®ÁÒ¼î»Ò¡Ê¤ª¤°¤é¤¿¤Þ¤³¡Ë¤µ¤ó¡¢¶íÂÎÀ©ºî¤Ï¥¢¥¤¥¢¥ó¥¯¥é¥Õ¥È¡¡¤¸¤ó¤Ñ¤Á¤µ¤ó¡¢»Ü¹©¤ÏÅ·Î¶Â¤±à·úÀß³ô¼°²ñ¼Ò¤¬Ã´Åö¡£
Áð²Ö¤ò¥â¥¶¥¤¥¯¾õ¤ËÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ÆÂ¤¤é¤ì¤¿Æ°Êª¤Ê¤É¤ÎÎ©ÂÎÂ¤·ÁÊª¤¬ÄÃºÂ¤·¡¢¤½¤ÎÃæ±û¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿¥Ö¥é¥ó¥³É÷¤Î¥Ù¥ó¥Á¤Ë¿Í¤¬ºÂ¤ë¤³¤È¤Ç¡È¼«Á³¤È¤Î¶¦À¸¡É¤È¤¤¤¦ºîÉÊ¥³¥ó¥»¥×¥È¤¬´°À®¤·¤Þ¤¹¡£
´ÑÍ÷¼Ö¤ä¾è¤êÊª¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Î¡Ö»Ò¤É¤â¹¾ì¡×
ÀµÌÌ¥²¡¼¥È¤òÈ´¤±¡¢ÅìÂ¦¤Î¤æ¤ë¤ä¤«¤ÊºäÆ»¤òÅÐ¤Ã¤¿Àè¤Ë¤¢¤ë¤Î¤¬¡Ö¤³¤É¤â¹¾ì¡×¤Ç¤¹¡£ÂçÇ÷ÎÏ¤Î¶²Îµ¤¹¤Ù¤êÂæ¤ä¤Õ¤ï¤Õ¤ïÍ·¶ñ¡¢µ¡´Ø¼Ö¤ÎÅ¸¼¨¡¢¤ª¤â¤·¤í¼«Å¾¼Ö¤Ê¤É¤¬³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¾®¹â¤¤µÖ¤Ë¤¢¤ë¡Ö¸«À²¤é¤·¤ÎµÖ¡×¤Ë¤Ï¡¢²°º¬ÉÕ¤¤ÎµÙ·Æ½ê¤È»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¥Õ¥é¥ï¡¼¥È¥ì¥¤¥ó¼ÖÎ¾¤òºÆÍøÍÑ¤·¤¿¡È¥ß¥Ë¿Þ½ñ´Û¡É¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Î¤ó¤Ó¤êÆÉ½ñ¤·¤¿¤ê¡¢·Ê¿§¤òÄ¯¤á¤¿¤ê¤È¡¢¤Û¤Ã¤È°ìÂ©¤Ä¤±¤ë¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£
¹âÄãº¹20m¤Î°ÜÆ°¤ò³Ú¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡Ö¥¹¥í¡¼¥×¥«¡¼¡×¡£¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¤Î¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤Ç¡¢Ã¯¤Ç¤âÌµÎÁ¤ÇÍøÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë²Æ¾ì¤Ï¡Ö½õ¤«¤Ã¤¿¡ª¡×¤È¼Â´¶¤¹¤ë¤Ï¤º¡£
¥é¥ó¥Á¤ä¤ªÅÚ»º¤Ï¤³¤³¤Ç¡ª
¥á¥¤¥ó¥¨¥ó¥È¥é¥ó¥¹Æâ¤Ë¤¢¤ë¡¢¥«¥Õ¥§¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡Ö²Ö¤Î»¶ÊâÆ»¡×¤Ï¥é¥ó¥Á¤ä¾®µÙ·Æ¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ç¤¹¡£ÃÏ¸µ¥Ö¥é¥ó¥ÉÏÂµí¡¦»°¥öÆüµí¤ò»È¤Ã¤¿¡Ö¥í¡¼¥¹¥È¥Ó¡¼¥ÕÐ§¡×1320±ß¤ä¡Ö¥í¡¼¥¹¥È¥Ó¡¼¥Õ¥µ¥ó¥É¡×580±ß¤¬¹¥É¾¤Ç¤¹¡£´¥¤¤¤¿¹¢¤ò¤¦¤ë¤ª¤¹¥É¥ê¥ó¥¯¤ä¥Ç¥¶¡¼¥È¡¢¾®Ê¢¤òËþ¤¿¤¹¥¹¥Ê¥Ã¥¯Îà¤â½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö²Ö¤Î»¶ÊâÆ»¡×¤ËÎÙÀÜ¤¹¤ë¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¤Ï¡¢µ¨Àá¤Î²Ö¤ä´ÑÍÕ¿¢Êª¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¤ª²Û»Ò¤Ê¤É¡¢»×¤ï¤º¼ê¤Ë¼è¤ê¤¿¤¯¤Ê¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬¤º¤é¤ê¡ª ¤ªÅÚ»ºÍÑ¤Ë¤â¼«Ê¬ÍÑ¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡Ö¤Õ¤é¤Þ¤ë¡×¤Î¥°¥Ã¥º¤Ê¤É¡¢¤³¤³¤Ç¤·¤«Çã¤¨¤Ê¤¤¥°¥Ã¥º¤ä¤ª²Û»Ò¤Ê¤É¤òÂ¿¿ô¼è¤êÂ·¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥á¥¤¥ó¥¨¥ó¥È¥é¥ó¥¹¤ò½Ð¤Æ¤¹¤°¤Î¾ì½ê¤Ë¤¢¤ë¥«¥Õ¥§¥Ï¥ß¥ó¥°¡ÖRusoma Cafe¡Ê¥ë¥½¥Þ¥«¥Õ¥§¡Ë ¥Õ¥é¥ï¡¼¥Ñ¡¼¥¯Å¹¡×¡£ËÜ³Ê¥Ô¥¶¤ä¥Ñ¥¹¥¿¡¢7¼ïÎà¤Î¥¯¥í¥ï¥Ã¥µ¥ó¥µ¥ó¥É¤Ë²Ã¤¨¡¢¥¹¥¤¡¼¥Ä¤ä¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¥á¥Ë¥å¡¼¤â³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£¤Á¤ç¤Ã¤ÈìÔÂô¤Ê¤Ò¤ÈµÙ¤ß¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ç¤¹¡£
¤Ï¤Þ¤Þ¤Ä¥Õ¥é¥ï¡¼¥Ñ¡¼¥¯¤Ø¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤Ï¡© Æþ¾ìÎÁ¤Ï¡©
¤Ï¤Þ¤Þ¤Ä¥Õ¥é¥ï¡¼¥Ñ¡¼¥¯¤Ø¹Ô¤¯¤Ë¤Ï¡¢¥Ð¥¹¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢JRÉÍ¾¾±ØËÌ¸ý¥Ð¥¹¥¿¡¼¥ß¥Ê¥ë1ÈÖ¾è¤ê¾ì¤«¤é¡Ö´Ü»³»û²¹Àô¹Ô¤¡×¤Ë¾è¼Ö¤·¡¢Ìó40Ê¬¡£¼Ö¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢ÅìÌ¾¹âÂ®Æ»Ï©ÉÍ¾¾À¾IC¤«¤éÌó15Ê¬¡¢´Ü»³»û¥¹¥Þ¡¼¥ÈIC¤«¤é¤ÏÌó5Ê¬¤ÇÅþÃå¤·¤Þ¤¹¡£Ãó¼Ö¾ì¤Ï1²ó200±ß¡Êµ¨Àá¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊÑÆ°¤¢¤ê¡Ë¤Ç¤¹¡£¼þÊÕ¤Ë¤Ï¡ÖÉÍÌ¾¸Ð¤«¤ó¤¶¤ó¤¸²¹Àô¡×¤ÎÎ¹´Û¤ä¥Û¥Æ¥ë¡¢¥ì¥¸¥ã¡¼¥¹¥Ý¥Ã¥È¤â½¼¼Â¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢½ÉÇñ¤ò¤«¤é¤á¤¿Ë¬Ìä¤Ë¤âÊØÍø¤Ç¤¹¡£
¢£¤Ï¤Þ¤Þ¤Ä¥Õ¥é¥ï¡¼¥Ñ¡¼¥¯¡Ê¤Ï¤Þ¤Þ¤Ä¤Õ¤é¤ï¡¼¤Ñ¡¼¤¯¡Ë
½»½ê¡§ÀÅ²¬¸©ÉÍ¾¾»ÔÃæ±û¶è´Ü»³»ûÄ®195
TEL¡§053-487-0511¡ÊÂå¡Ë
±Ä¶È»þ´Ö¡§3¡Á9·î 9¡Á17»þ¡¢10¡Á11·î 9»þ¡Á16»þ30Ê¬¡¢12¡Á2·î 10»þ¡Á16»þ30Ê¬¡¡¢¨2·î¤ÎÅÚ¡¦ÆüÍË¡¢½ËÆü¤Ï9»þ¡Á¡¡¢¨ºÇ½ªÆþ±à¤ÏÊÄ±à30Ê¬Á°¤Þ¤Ç
ÄêµÙÆü¡§ÌµµÙ¡Ê12·î29Æü¡Á31Æü¤ÏÀßÈ÷ÅÀ¸¡¤Î¤¿¤áµÙ±à¡Ë¡¡¢¨Î×»þµÙ±à¤¢¤ê
ÎÁ¶â¡§2¡Á6·î Âç¿Í¡Ê¹â¹»À¸°Ê¾å¡Ë600¡Á1000±ß¡¢¾®Ãæ³ØÀ¸300¡Á500±ß¡¢7¡Á8·î ÌµÎÁ¡¢9¡Á1·î Âç¿Í¡Ê¹â¹»À¸°Ê¾å¡Ë500±ß¡Ê±àÆâ¤ÇÍøÍÑ¤Ç¤¤ë200±ß¤Î¤ªÇã¤¤Êª·ôÉÕ¤¡Ë¡¢¾®Ãæ³ØÀ¸ÌµÎÁ¡¡¢¨Ì¤½¢³Ø»ùÌµÎÁ¡£¥Ú¥Ã¥ÈÆ±È¼ÉÔ²Ä
»Íµ¨ÀÞ¡¹¤Ëºé¤¸Ø¤ë²Ö¡¹¤È¡¢ÎÐ¤¢¤Õ¤ì¤ë±àÆâ¤Ç²á¤´¤¹»þ´Ö¤Ï¡¢Æü¡¹¤ÎÈè¤ì¤ò¤½¤Ã¤È¤Û¤É¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£¡Öº£¤Ï²¿¤¬ºé¤¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤Ê¡©¡×¡¼ ¤½¤ó¤Ê¥ï¥¯¥ï¥¯¤ò¶»¤Ë¡¢ÉÍÌ¾¸ÐÈÊ¤Î¡È²Ö¤Î»¶ÊâÆ»¡É¤ò¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È½ä¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¿´¤Î¤Þ¤Þ¤ËÊâ¤ß¤ò¿Ê¤á¤ì¤Ð¡¢Ìþ¤·¤È¤È¤¤á¤¤¬¤Õ¤ï¤ê¤È¹á¤ê¡¢¤¢¤Ê¤¿¤À¤±¤Îµ¨Àá¤¬¤¤Ã¤È¸«¤Ä¤«¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
