「ウルトラマン カードゲーム エクストラセット」に濱田龍臣ディレクションカード収録！
「ウルトラマン カードゲーム エクストラセット02 The Brave Risers」に、俳優・濱田龍臣さんディレクションによるイラストカードが収録されることが決定した。
円谷プロダクションで展開中の「ウルトラマン カードゲーム」にて、「ウルトラマン カードゲーム エクストラセット02 The Brave Risers」に、『ウルトラマンジード』の主人公・朝倉リク役の濱田龍臣ディレクションによるスペシャルなカードが収録されることが発表された。
「ウルトラマン カードゲーム エクストラセット02 The Brave Risers」は、ウルトラマンジードとウルトラマンゼットをフィーチャーした特別なセット。
イラスト原案・ディレクションを濱田龍臣が行ったディレクションカード 「ウルトラマンジード プリミティブ （EXS02-003） BP03-039」は、セットに付属される限定カードとして付属する。
のどかな情景の中に、ペガをはじめリクを支え続けた大切な仲間たちが一同に会した、心温まる特別なイラストは、『ジード』ファンの心に響くものがあるのではないだろうか。
濱田龍臣からは、「ウルトラマン カードゲーム」では、とてもヒロイックなイラストがあり、心躍るカッコ良さがカードという小さな世界に存分に描かれています。『ウルトラマンジード』では、ストーリーやジード自身を語る上で外せない「ペガ」という相棒がおり、ペガ以外にもジード、リクと支え合う仲間が大勢いるので、そこに焦点を合わせ、ヒロイックというよりは微笑ましくも見えるようなイラストになるといいなと思い、今回イラストディレクションをさせて頂きました。 ジードを知っている方は勿論、まだジードをよく知らない方にも是非お手に取ってイラストの世界を楽しみつつ、ウルトラマンカードゲームも楽しんで頂きたいです」とコメントを寄せられている。
本カードセットの予約受け付け期間は2025年7月18日（金）18：00〜 9月15日（月・祝）23：59まで、2025年12月中旬にリリース予定。
「ツブラヤストアONLINE」「ウルトラマンワールドM78 ONLINE」、その他、「ウルトラマンワールドM78」店舗・イベント会場でも販売予定。Amazonでも後日、予約開始予定となっている。
（C）円谷プロ
