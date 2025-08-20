蒸し暑い夏日は除湿と冷房、どっちが正解？家電王が教える『正しいエアコン設定』

蒸し暑い日、室内のジメジメはどうやって解消するのが正解？

除湿、冷房？ 今回は、家電のプロ・中村剛さんが、快適かつ効率的に過ごすためのエアコンのしくみを解説。さっそく設定をチェックしてみて！

室内がジメジメするとき、エアコンはどうすればいい？

A「除湿運転」

B「冷房運転」

正解は……B「冷房運転」

「冷房」は、空気を冷やして結露をつくり、その水分を外に排出するしくみで、室温も湿度も両方下げます。

「除湿」には、微弱な冷房運転を行う「弱冷房除湿」と 室温を下げずに湿度のみ下げる「再熱除湿」の2種類があり、「再熱除湿」の場合、一度冷やした空気を再度暖める方式をとるため、「冷房」よりも電気代がかかります。

「弱冷房除湿」は「冷房」よりも除湿機能が弱め。 ジメジメ蒸し暑いときに快適な温度＆湿度をキープするなら「冷房」が正解です。

なんとなく操作していたエアコンも、しくみを押さえると効果倍増。設定を見直して、蒸し暑さをすっきり解消しましょう。

教えてくれたのは……中村 剛さん

東京電力エナジーパートナー勤務。家電製品総合アドバイザー。テレビ番組のスーパー家電通選手権で優勝した経験を持つ〈家電王〉。動画「くらしのラボ」を配信するほか、暮らしに役立つ情報を発信中。

（『オレンジページ』2025年7月17号より）