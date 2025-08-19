戦前に春3回、夏1回の優勝を果たした公立の名門が躍動

第107回全国高校野球選手権は19日、大会第13日が行われ、県岐阜商が春夏連覇を狙う横浜を延長タイブレークの末に8-7で撃破。壮絶な死闘は高校野球ファンを熱狂させたが、優勝候補に対する驚愕の数字にSNSでは「勝つべきして勝ってる」「一気に優勝候補だぞこれ」と驚きの反応が広がっている。

今大会で2完封と快投を披露してきた先発の織田翔希投手（2年）を序盤から攻略。初回に内山元太内野手（2年）が適時二塁打を放つと、4回にも渡辺璃海外野手（2年）が適時打を浴びせ、織田を降板させた。勢いは止まらず、5回にも2点を追加して主導権を握った。

守備の乱れなどもあって終盤に追いつかれ、延長10回に3点を勝ち越されるも、直後の攻撃で連打を浴びせて同点に。最後は4番の坂口路歩内野手（3年）の左前サヨナラ打で、横浜の春夏連覇を阻んだ。

県岐阜商は4失策と守備の乱れはあったものの、6安打の横浜に対して16安打と打力で圧倒した。織田に加え、春の選抜大会で優勝投手となった山脇悠陽投手（3年）、エースナンバーを背負った奥村頼人投手（3年）ら好投手を次々と打ち崩した。

この猛打にSNSでは「県岐阜商16安打!?!?」「特筆すべきは横浜高の投手陣から16安打放っているという事実」「16安打した岐阜商打線に尽きる」「横高投手陣に16安打を浴びせるなんて、県岐阜の力は実力ですね」「さすがに県岐商打ち過ぎですわw」「県岐商、横浜相手に16安打してんのヤバすぎる。プロ注の奥村くんからも6回で7安打してるし相当やぞこれは」「守備の固い横浜高校から16安打は流石の打撃力やな」「打線えぐかった」「横浜相手に16安打は化け物すぎる」と、その打線爆発に驚きの声が上がった。

優勝候補を撃破し、16年ぶりの4強に進出。甲子園で春夏通算91勝目を挙げた古豪の公立校は、準決勝でも好勝負を見せてくれそうだ。（Full-Count編集部）