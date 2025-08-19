バーニーズ ニューヨーク銀座本店がリニューアルオープン。「記憶と創造」を重ねた大人のための“GINZA WONDERLAND”誕生
ニューヨーク発のラグジュアリーストア、バーニーズ ニューヨーク。銀座にある本店が、2025年9月19日にリニューアルオープンします。今回の大規模リモデルは、銀座本店としては初めての試み。「記憶と創造」というコンセプトのもと、これまで築き上げてきたブランドの伝統とテイストを大切にしながら、未来へ向けた新たな挑戦を取り入れた空間へと生まれ変わります。
UNION SQUARE/Courtesy of BARNEYS NEW YORK
リニューアル後は、バーニーズ ニューヨークが掲げる “TASTE, LUXURY, HUMOR” を核に、上質なサービスや洗練された体験型コンテンツが用意されています。特に注目すべきは、ニューヨークをモチーフにした新空間の登場です。
たとえば、アーティストとのコラボポップアップを展開する「UNION SQUARE」は、NYの賑わいとエネルギーを思わせる場として機能します。「CHELSEA GIFT」では、ファッション雑貨から食品に至るまで、チェルシーに暮らすクリエイターが選ぶアイテムがそろい、ギフト欲を刺激します。そして、「SOHO COLLECTION」には本物志向の嗜好品が並び、特別な品との出会いを演出。さらに「BARNEYS CAFE BY CROWD ROASTER」では厳選された一杯のコーヒーと共に、買い物の余韻を味わえるひとときが提供されます。
CHELSEA GIFT/Courtesy of BARNEYS NEW YORK
SOHO COLLECTION/Courtesy of BARNEYS NEW YORK
BARNEYS CAFE BY CROWD ROASTER/Courtesy of BARNEYS NEW YORK
こうして再構築された店内は、まるで大人が遊び心と気品を再発見できる“GINZA WONDERLAND”。限定アイテムや体験を通じて、銀座がさらに深まる拠点として生まれ変わります。
【店舗概要】
名称：バーニーズ ニューヨーク銀座本店
住所：東京都中央区銀座6-8-7 交詢ビル
営業時間：11:00〜20:00
BARNEYS NEW YORK
バーニーズ ニューヨークは1923年、マンハッタンの7番街17丁目にバーニー・プレスマンによって設立され、現在日本では銀座本店・六本木店・横浜店・神戸店・福岡店のほか、アウトレット店舗も含め合計9店舗とオンラインストアを展開しています。取扱いアイテムはメンズ、ウィメンズのウエアやアクセサリー、シューズを主体に、テーブルウエアやステーショナリーまで幅広いカテゴリーを取りそろえ、オリジナルブランドと、ヨーロッパや米国、日本などのデザイナーブランドにより構成されています。また、店舗やディスプレイ、接客サービス、コミュニケーションが一体となって、他にはない新鮮な発見とくつろいだ心地よい時間を提供し、大人の男女が一緒にショッピングを楽しめる空間を提供しています
