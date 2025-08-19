オーサムウェアは、ITフリーランス向けコミュニティサービス『DevTech GUILD(デブテック・ギルド)』の提供を2025年8月3日に開始。

オーサムウェア『DevTech GUILD(デブテック・ギルド)』

オーサムウェアは、ITフリーランス向けコミュニティサービス『DevTech GUILD(デブテック・ギルド)』の提供を2025年8月3日に開始しました。

初期会員110名でスタートし、高単価案件の紹介、チームでの案件参画、シニアパートナーによる実務伴走型のスキルアップ支援、バックオフィス支援を特徴とします。

基本利用料は無料。

■“孤独”ではなく“共創”でキャリアを築くギルド型コミュニティ

DevTech GUILDは、フリーランスが“個”で戦う前提を見直し、コミュニティで価値を高め合う仕組みを提供します。

【主な機能・特徴】

・高単価案件の紹介／チームでの案件参画(個人では受けにくい規模・難度への挑戦を後押し)

・シニアパートナーによるスキルアップ支援(実務伴走・レビュー・ロールモデルの提示)

・リーダーへのインセンティブ報酬モデル(育成・チームビルドへの正当な還元)

・知見共有／相場感の可視化／キャリア相談(現在地と次の一歩を明確化)

・バックオフィス支援(バックオフィス業務を一括サポートし“時間資本”を回復)

・基本利用料：無料(参加ハードルを下げ、基盤の拡大と活性化を促進)

これにより、ITフリーランスは“稼ぐ”と“育つ”の両立を実現しやすくなり、案件品質・学習速度・交渉力・心理的安全性が相互に高まります。

■利用方法・参加方法

LPから会員登録(基本利用料：無料)

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post “稼ぐ”と“育つ”を両立！オーサムウェア『DevTech GUILD(デブテック・ギルド)』 appeared first on Dtimes.