「なんて補強だ。彼は圧倒している」新天地デビューの日本代表DFに名門サポーターから称賛相次ぐ！「１人でチーム全体よりも守備面で貢献」「すでに重要な選手だ」
デビュー戦の評価は上々だ。
ドイツのボルシアMGからオランダの名門アヤックスに加入した板倉滉は、８月17日に行なわれたエールディビジの第２節でゴアヘット戦で、新天地デビューを飾った。
２−２のドローと勝ち切れず、本人も足がつって77分に交代となったものの、そのパフォーマンスにサポーターから賛辞が贈られているようだ。
オランダメディア『voetbalzone』は「アヤックスのファンはゴー・アヘッド・イーグルス戦で30分を終えてもう十分だと思っており、板倉滉について皆が同じことを言っている」と題した記事を掲載している。
同メディアは「板倉の前半は素晴らかった。ファンもそのことに気づいている。ソーシャルメディアには、28歳の日本人選手への称賛の声が溢れた」とし、その一部を紹介している。
「板倉はアヤックスの守備陣でしっかりと守っている」
「なんて補強だ。彼は守備陣で圧倒している」
「15分で、板倉１人ですでにチーム全体よりも守備面で貢献している」
「板倉がアヤックスの中心でなければ、相手はあと２、３回、１対１のチャンスを掴んでいただろう。彼はすでに非常に重要な選手だ」
早くもファンの心をがっちり掴んだようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
