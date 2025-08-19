「なんて補強だ。彼は圧倒している」新天地デビューの日本代表DFに名門サポーターから称賛相次ぐ！「１人でチーム全体よりも守備面で貢献」「すでに重要な選手だ」

「なんて補強だ。彼は圧倒している」新天地デビューの日本代表DFに名門サポーターから称賛相次ぐ！「１人でチーム全体よりも守備面で貢献」「すでに重要な選手だ」