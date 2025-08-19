プロ野球・西武は18日、今季加入したウィンゲンター投手と来季の契約を締結したことを発表。西口文也監督は「頼りになる存在」とコメントしました。

ウィンゲンター投手はリリーフとして活躍する31歳右腕。今季はここまで39試合に登板し、防御率1.70、リーグ3位の27ホールドを記録しています。また37回を投げ58奪三振と驚異の奪三振率14.11でリリーフ陣を牽引しています。

ウィンゲンター投手は「今シーズンのライオンズファンの素晴らしい応援にとてもエキサイトしています。これからも皆で勝利を重ねていきたいですし、さらにこの応援を来年も聞けることに感謝の気持ちしかありません」とメッセージを出しました。

球団は同じく今季加入したネビン選手と来シーズンからの2年契約を締結。投打にチームを引っ張る頼もしい助っ人たちを引き留めに成功しています。

西口監督は「勝ちパターンのなかで、しっかりした投球をしてくれているので、チームにとって頼りになる存在です。食事に行った際も、よくお話していましたし、ネビン同様チームにも溶け込んでいて、本当に“良い男”の一言。そういう選手が来年もチームに居てくれることは心強いです」とコメントしました。