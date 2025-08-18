“絶対に焼きたくない”おかずクラブ・オカリナが購入した話題の日傘「本気を感じる」

お笑いコンビのおかずクラブ（ゆいPさん・オカリナさん）が、自身らのYouTubeチャンネルに『【紫外線対策】絶対に焼きたくないとこうなります【2025】』という動画をアップ。“絶対に焼きたくない”というオカリナさんが、日焼け対策グッズの数々を紹介してくれました！この中でも、オカリナさんも購入した大人気の日傘をピックアップします♪

動画内で、オカリナさんは“新しい日傘を2本購入した”と明かし、そのうちの1本としてこちらを披露！

◼︎UVカット100%日傘

シロノサクラ。 / 【折りたたみ】Sun Crush！UV parasol 〜風鈴草〜 税込12,800円（公式サイトより）

美白スキンケアブランド『シロノサクラ。』から発売されているUVカット100%、完全遮光100％の日傘。

重すぎて持ち歩くのが億劫・軽いと紫外線カットできているのか心配・持ちづらい・綺麗に畳まないと傘袋に入らない、などの日傘に対する不満を全て解消した商品なんだとか！

残念ながら、こちらは大人気商品につき、即納分は完売。現在は予約受注を受け付けており、2025年12月発送予定だそうです。

来年の春先からでも使えそうなのでぜひチェックしてみてはいかがでしょうか？

◼︎本気を感じる日傘

オカリナさんがこちらの日傘を披露すると、ゆいPさんは「これ買えないんだよ！売り切れちゃってて」と話題の商品であるとコメント。

オカリナさんは、今年購入できたとして、フリルがついたデザインの傘を広げて見せると、「可愛くない？」と言い、ゆいPさんは「こんな可愛いけどさ、近くで見るとマジで“絶対焼かせねぇぞ”っていうような作りになってるわ」とコメント。

それを受けてオカリナさんも「そう！本気を感じるのよね」と、これから使用するのを楽しみにされている様子でした♪

■動画もチェック

動画ではこのほかにも、オカリナさんが購入した日焼け対策グッズを紹介しています。ぜひチェックしてみてくださいね。