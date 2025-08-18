【8月のムーンアクション】8月23日は乙女座の新月、月の満ち欠けに合わせた毎日のメソッドをお伝えします

――夜ごと姿を変える月は、私たちの潜在意識に影響を与えています。月の満ち欠け（月齢）に合わせて暮らすことで、より豊かな生活になります。月のリズムを上手に使って、ステキな1カ月を過ごしましょう！

■8月のムーンアクションは？

ネイティブアメリカンは、8月の満月のことをチョウザメの豊漁にちなんでSturgeon Moon（チョウザメ月）と呼んでいました。ギリシャ神話の月の女神はアルテミスが有名ですが、実は3人の月の女神がいます。アルテミスは乙女、成熟した女性がセレネ、欠けていく月が老女であるヘカテ。

アルテミスはもともとは狩猟の女神でした。ヘカテは番犬ケルベロスを従えた地獄の女神とも呼ばれ、呪いや魔力を司っていました。魔力が集まるとされる三叉路や十字路の守り神でもありました。人々はヘカテの力を恐れて満月の晩には十字路や三叉路にお供え物を欠かさなかったといわれています。

メソッドは毎日の習慣にするとさらに効果的ですが、1日にそんなにいくつもやろうとすると嫌になってしまうので、少しずつ生活に取り入れていくのがオススメです。

※月齢とは？

新月の日を0として、その月が何日目の月かあらわす日数のこと。月の周期は約29.8日なので、月齢は0〜29となる。

■8月21日〜31日

21日（月齢27.3）……救いの手が差し伸べられそう。甘えてOK。

22日（月齢28.3）…… 旅に出ましょう。なるべく遠くに出かけるといい出会いがある予感。

23日（月齢29.3・新月）……希望が出てきそう。その方向を見失わないで。

24日（月齢0.9）……小さな手鏡を持ち歩きたい日。こまめにのぞいて。

25日（月齢1.9・三日月）……フェミニンな服装が幸運を呼びます。フリルやレースで。

26日（月齢2.9）……引っ越しにいい日。昼や夜いろんな時間帯に行ってみましょう。

27日（月齢3.9）……外見にはとらわれないで。中身で勝負。

28日（月齢4.9）……親戚にご挨拶を。相手の好きな物を手土産に！

29日（月齢5.9）……日焼けのし過ぎに注意。アフターケアは必須。

30日（月齢6.9）……やりたいことを実行に移すのにいい日。難しいことにも挑戦！

31日（月齢7.9・上弦）……推し活にいい日。エネルギーになりそう。

8月1日はラマスの日。ラマスとはパンの祭りのこと。その年初めて収穫した小麦粉でパンを作り、神様に捧げる収穫感謝祭なのです。

毎日何気なく食べているパンですが、実はこれも魔法の力を秘めた神聖な食べ物。力と恵みのシンボルなのです。パンを食べると悪霊から身を守る力が備わると考えられてきました。この日はパンを思う存分食べることをオススメします。

（小泉茉莉花）※画像出典／shutterstock

▼小泉茉莉花 公式占いサイト『愛と運命の月占術』

月の満ち欠けは、あなたの運命も、彼の本心も告げています。