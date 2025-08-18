「なめらかプリン」でおなじみの「パステル」と「ポムポムプリン」のコラボスイーツが期間限定で再登場！

サクサク食感の新作ラスクやお友だち「マフィン」をお祝いするア・ラ・モードも新たに登場します☆

パステル サンリオ「ポムポムプリン」スイーツ

販売期間：2025年9月1⽇（月）〜9月30日（火）

販売店舗：全国の「パステル」店舗

※一部価格が異なる店舗、取り扱いのない店舗があります

※なくなり次第終了します

※「ポムポムプリンのミニプリン」は期間によりデザインが異なります

1984年に創業し、看板スイーツの「なめらかプリン」が“なめらかプリンブーム”の火付け役となった「パステル」

そんな「パステル」と、2025年3月より開催し、大好評となった「ポムポムプリン」とのコラボスイーツの一部再販売が決定しました！

©2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L662316

今回のコラボテーマは、『WE HUG “PURIN”』

9月16日に迎える「ポムポムプリン」のお友だち「マフィン」のお誕生日を、チームプリンの通称“ちむぷり”のみんながプリン ア・ラ・モードでお祝いします！

季節に合わせてトッピングのフルーツを変更した「ポムポムプリンのだいすきア・ラ・モード」の登場に加え、前回発売2ヶ月で3万個の販売個数を突破した「もぐもぐプリン〜ポムポムプリンのおかお〜」も登場。

「ポムポムプリン」がまるごとプリンに変身した愛らしいビジュアルを楽しめます☆

また、今回のコラボレーションで初お披露目となる「ポムポムプリンの焼き菓子えほん」は、“サクサク食感”のラスクを「ポムポムプリン」のお友だち、チームプリンの通称“ちむぷり”のえほん型BOX入り。

BOXの内側のデザインは、「パステル」とのコラボ限定の「チームプリン漫画」になっており、愛らしい“ちむぷり”たちのストーリーが描かれています。

さらに、「ポムポムプリンのミニプリン」も2025年9月限定のデザインになって初登場。

９月16日（火）のマフィンの誕生日を一緒にお祝いできる、初登場スイーツも含めた全6種のラインナップに注目です☆

ポムポムプリンの焼き菓子えほん

価格：800円（税込）

フロランタン風に香ばしく焼き上げた「パステル」の定番焼き菓子『キャラメルアーモンドラスク』4枚を「ポムポムプリン」のお友だち、チームプリンの通称“ちむぷり”のえほん型のBOXにアソート。

BOXの中には、オリジナルステッカーが付いており、3種類のデザインの中からランダムで1枚ゲットできます。

BOXは、「パステル」とのコラボ限定の「チームプリン漫画」のデザイン！

やみつきになる香ばしさと“サクサク食感”が味わえるラスクと一緒に、愛らしい“ちむぷり”たちのストーリーが楽しめます。

ステッカーシールについて

「ポムポムプリンの焼き菓子えほん」に入っているオリジナルのステッカーシールは、計3種類のデザインがラインナップ。

「ポムポムプリン」がお友だちマフィンのお誕生日をお祝いしているシーンや、チームプリンの通称“ちむぷり”のみんなが寄り添っている姿を写真で収めたようなデザインが楽しめます。

スマートフォンのケースにいれたり、シールとして貼って使えるかわいいグッズです☆

ポムポムプリンのまるごとプリンセット

価格：4,600円（税込）

「もぐもぐプリン〜ポムポムプリンのおかお〜」1個、「ポムポムプリンのだいすきア・ラ・モード』1個、「ポムポムプリンの焼き菓子えほん」1箱にコラボオリジナルデザインのスプーンとエコバッグのセット。

コラボスイーツをまるごと楽しめます。

プリンをイメージしたカラーがかわいらしい普段のお買い物にも使えるエコバッグと、マイスプーンとしても活躍できるコラボ限定グッズです☆

もぐもぐプリン〜ポムポムプリンのおかお〜

価格：880円（税込）

発売2ヶ月で3万個の販売個数を突破した大人気スイーツ「もぐもぐプリン〜ポムポムプリンのおかお〜」

なめらかなプリンにふわふわのバニラムースを重ね、「ポムポムプリン」のおかおを描いています。

「パステル」とのコラボスプーンをもった「ポムポムプリン」に注目です！

「パステル」自慢のプリンのなめらかさと「ポムポムプリン」の愛らしさを一緒に楽しめます。

ポムポムプリンのだいすきア・ラ・モード

価格：880円（税込）

季節に合わせてトッピングのフルーツをリニューアルして登場！

スポンジとホイップクリームの上に「なめらかプリン」とさくらんぼ、⻩桃、ブルーベリーをトッピングした2025年9月限定のア・ラ・モードです。

スリーブは、チームプリンの通称“ちむぷり”のみんながぎゅっと寄り添っている限定デザインで登場！

ケーキもプリンも楽しみたい、そんな方におすすめの満足感のあるスイーツです。

ポムポムプリンのミニプリン

価格：500円（税込）

なめらかなプリンにホイップクリームを重ねて、表面にココアパウダーで「ポムポムプリン」のデザインを描いた「ポムポムプリンのミニプリン」

「パステル」のスプーンを持った「ポムポムプリン」と、9月がお誕生月の「マフィン」と「ポムポムプリン」が一緒にいる2種類のデザインで登場します☆

「ポムポムプリン」のかわいいスイーツやグッズが盛りだくさん！

パステルの「ポムポムプリン」コラボは、2025年9月1日（月）から9月30日（火）までの期間限定で登場します。

©2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L662316

