¡¡Æ²°ÂÎ§¤òÍÊ¤¹¤ë¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È¤¬¸½ÃÏ£¸·î17Æü¡¢DFB¥Ý¥«¡¼¥ë¤Î£±²óÀï¤Ç¡¢¥É¥¤¥Ä£µÉô¤Î¥¨¥ó¥¬¡¼¥¹¤ÈÂÐÀï¡££µ¡Ý£°¤ÇÂç¾¡¤·¤¿¡£
¡¡º£²Æ¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿Æ²°Â¤Ï¡¢£´¡Ý£²¡Ý£³¡Ý£±¤Î±¦¥µ¥¤¥É¥Ï¡¼¥Õ¤ÇÀèÈ¯¡£¿·Å·ÃÏ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤¹¤È¡¢45Ê¬¤Ë¥¸¥ã¥ó¡¦¥¦¥º¥ó¤ÎÀäÌ¯¤Ê¥¹¥ë¡¼¥Ñ¥¹¤ò¥ï¥ó¥È¥é¥Ã¥×¤Ç¼ý¤á¡¢º¸Â¤Ç¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¡£ÁáÂ®½é¥´¡¼¥ë¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£
¡¡Àª¤¤¤Ë¾è¤ë27ºÐ¤ÎÆüËÜÂåÉ½MF¤Ï¤µ¤é¤Ë54Ê¬¡¢¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¨¥ê¥¢Æâ¤«¤éÁÀ¤¤À¡¤Þ¤·¤¿¥·¥å¡¼¥È¤òÊü¤Á¡¢¤³¤ÎÆü£²ÅÀÌÜ¤âÃ¥¤Ã¤Æ¤ß¤»¤¿¡£
¡¡Áê¼ê¤Ï³Ê²¼¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢²Ú¡¹¤·¤¤¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£¸½ÃÏ»æ¡ØBild¡Ù¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢Æ²°Â¤Ï¡Ö£²ÅÀ¤ò·è¤á¤Æ¥Á¡¼¥à¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤È¤Æ¤â¹¬¤»¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¤Þ¤¿¡¢°ìºòµ¨¤«¤é¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È¤òÎ¨¤¤¤ë¥Ç¥£¥Î¡¦¥È¥Ã¥×¥á¥é¡¼´ÆÆÄ¤Ï¡¢Èó¾ï¤ËÍê¤â¤·¤¤¿·ÀïÎÏ¤ò¤³¤¦É¾¤·¤¿¡£
¡Ö»ä¤¿¤Á¤ÏÈà¤Î¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤ÎºÍÇ½¤ò¤è¤¯ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£°ú¤¤¤Æ¼é¤ëÁê¼ê¤ËÂÐ¤·¤Æ¤ÏÆÃ¤ËÍ¸ú¤À¡£ºÇ½é¤Î½Ö´Ö¤«¤éÈó¾ï¤ËÎÉ¤¤¥×¥ì¡¼¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£Ã¯¤â¤¬¡ØÈà¤¬²æ¡¹¤Ë¿·¤·¤¤³èÎÏ¤òÍ¿¤¨¤ëÂ¸ºß¤À¡Ù¤ÈÊ¬¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡¼¡¤Ï23Æü¤Ë¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤ë¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬³«ËëÀï¤Ç¡¢¥Ö¥ì¡¼¥á¥ó¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£¥¥ì¥¥ì¤ÎÆ²°Â¤Î£²ÀïÏ¢È¯¤Ë´üÂÔ¤·¤¿¤¤¡£
