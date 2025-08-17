世界中で愛される♡ムーミン×ほぼ日手帳2026が9月1日発売

2026年版で25周年を迎える「ほぼ日手帳」から、待望のムーミンコラボが登場します。手帳・カバー6種と文具14種、計20アイテムは、原作の繊細なタッチや愛らしい表情を細部まで再現。おしゃれなネクタイ生地のweeksや、ムーミンパパを箔押しした革カバーなど、大人の女性も心惹かれるデザインが勢ぞろい。9月1日(月)11時より全国のロフトやオンラインで発売です。

仲間たちが彩る♡多彩な手帳カバー

「大パーティの夜」カバーは、打ち上げ花火やムーミンのしっぽ型タッセルがポイント。ポリエステル生地に原画の細やかな線を美しく再現しました。

また、深い紺色の革にムーミンパパを箔押しした「思い出の記」は、5年手帳専用カバーとして登場。持つたびに特別感を味わえるアイテムです。

遊び心たっぷり♡週間手帳weeks



weeks「リトルミイがいっぱい！」は赤いネクタイ生地にリトルミイの豊かな表情を織り込み、大人かわいい雰囲気。「野外ダンス場へ」はペールブルー地にネイビーの線画とオレンジの背表紙がアクセント。

日常に彩りを添えるユニークなデザインで、持ち歩くたび笑顔になれます。

手帳をもっと楽しく♡限定文具14種



ほぼ日の下敷きオリジナルサイズ用・カズンサイズ用・weeksサイズ用／Pochitto6／ほぼ日のいろいろふせん／クリアスタンプ（フレーム）／手帳と使う回転印／ほぼ日のテンプレート／ほぼ日のインク吸い取り紙／ほぼ日の方眼ノート（A6）・(A5)／stappo 「リトルミイがいっぱい！」／デコラッシュ 「ニョロニョロぞろぞろ」・「ちょこちょこリトルミイ」

TOOLS＆TOYSシリーズには、サイズ別の下敷きや回転印、ふせん、デコラッシュなど14種類がラインナップ。ムーミンやニョロニョロの柄でデコレーションすれば、手帳時間がより特別に。文具好きも大満足の充実した品揃えです。

© Moomin Characters™

お気に入りの1冊で毎日を彩って

「ほぼ日手帳2026」ムーミンコラボは、物語の世界観と実用性を兼ね備えた特別なコレクション。毎日を記す手帳だからこそ、自分の心がときめく1冊を選びたいもの。

9月1日(月)からロフトや公式オンラインストア、Amazonなどで購入可能。数量限定のため、気になるデザインは早めにチェックして、日々の予定も思い出も、ムーミンたちと一緒に紡ぎましょう♪