ベルメゾンの汗取りインナー「サラリスト」が最大40％って破格じゃん...。夏の汗悩みも、お得にひんやり大解決！

ムシムシと暑いこの季節、汗の悩みに寄りそう"機能性インナー"が必要不可欠です。

近年取り扱うブランドも増えている中で編集部が注目したのは、千趣会の通販事業「ベルメゾン」オリジナルの汗取りインナーブランド「サラリスト」。なんと、脇汗・汗ジミ・汗のベタつきを解消し、快適な着心地を叶えてくれるのだそう。

2025年8月15日現在、一部の対象商品を最大40％で買えるセールを実施しています。

インナーも洋服もパジャマも揃ってる...！

【10％オフ】

汗取りインナー・アンダー快適フィットの綿混ブラキャミソール

脇にアンダー部分まで、気になるパーツをケアできる吸水速乾機能付きのキャミソール。アンダー部分はゴム不使用でありながら肌に柔らかくフィットし、横流れも防ぎます。下着の締め付け感に悩んでいる人におすすめです。

セール価格は2150円。

【20％オフ】

冷やしさらっとコットン・ブラキャミソールリブ（クロップド丈）

吸水速乾、接触冷感、吸湿冷感の機能を持つ、ファッション性も効かせたキャミソール。ひんやりとした着用感が心地よく、汗ムレにも効果的。カップ付きなのでブラジャーを着用することすら面倒に感じる日もこれ1枚で着用できます。

セール価格は1584円〜1751円。

【40％オフ】

サラッと快適・綿混ゆったりシルエット半袖チュニック【抗菌防臭】

吸水速乾機能と抗菌防臭加工を施した半袖トップスは、洋服に現れる汗特有の現象はもちろん、ニオイの発生までセーブ。さらに、緩やかに広がるフレアシルエットでお尻まで体型カバーが叶います。徹底的に対策をしたい人は、同シリーズのインナーと合わせて着用するのもアリかも。

セール価格は1559円〜1794円。

他にも、シリーズ一番のマイナス3度の冷感効果がある「汗取りインナー・極薄ひんやり綿混タンクトップ」は20％オフの1112円、寝苦しい夏の睡眠時間に寄り添う「サラッと快適・綿混ワッフルゆったりパジャマ【吸水速乾】」は30％オフの2520〜2730円、汗の不快感を取り除きながら片手でサッと授乳ができる「汗取りインナー・瞬間授乳クロスオープンカップ付きキャミソール【産後】」は40％オフの1493円など、お買い得商品がたっぷり登場。

インナー、洋服、パジャマまで、家でも外でも使える40点を超えるアイテムが値下げ中です。

自分の暮らしにフィットするとっておきの一着を、セール期間にゲットしてみては？

※画像は公式サイトより。

（東京バーゲンマニア編集部）